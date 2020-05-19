Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: маска для подводного плавания, пластиковые стяжки и многое другое
Магнитные биты
Данный продавец предлагает к приобретению набор из пяти магнитных бит, которые в силу своей конструкции и довольно мощной магнитной силы надежно фиксирует шуруп на наконечнике биты. При помощи таких бит значительно удобнее работать, особенно при выполнении большого объема работ. Длина данной биты составляет 65 миллиметров.
US $2.18
Пляжная обувь
рекламаДанная обувь очень популярная и практичная, на данный товар покупатели оформили более 14000 заказов. Обувь предназначена для пляжа или для хождения по дну любого водоема. Обувь легкая, а подошва дополнительно укреплена для надежной защиты стоп от повреждения. У продавца есть много размеров, а также большой выбор различных рисунков.
US $7.31 - 9.72
Маска для ныряния
Это очень продуманная, функциональная и надежная маска для подводного ныряния. Маска оснащена плоским смотровым стеклом, которое не искажает изображение. На маске имеется дыхательная трубка с защитой от волн, также имеется специальный фиксатор для камеры. У продавца есть много цветовых решений, а также можно выбрать подходящий вам размер.
рекламаUS $12.61 - 24.98
Уличный светильник
Данный продавец предлагает приобрести уличные светодиодные светильники. Светильники оснащены датчиком движения с углом обзора в 120 градусов. Также можно выбрать мощность светильника от 10 до 100 W. Светильник поставляется с удобным кронштейном для крепления. Также удобно, что есть доставка со склада в РФ.
US $11.54 - 38.49
Беспроводная колонка
Это популярная и практичная беспроводная колонка Tronsmart Force. Данная колонка обладает отличным звучанием и надежным водонепроницаемым корпусом. Покупатели высоко оценили данную колонку, а для жителей РФ ее можно приобрести с быстрой доставкой с местных складов. Дополнительно к колонке можно заказать удобный транспортировочный чехол.
US $49.28 - 52.27
Кронштейн для проводов
Это удобный и недорогой девайс для фиксации проводов в одном месте. Очень удобно для фиксации проводов на рабочем столе, особенно если у вас есть много устройств с разными разъемами. Кронштейн продается на семь и четыре кабеля, а на задней части имеется двухсторонний скотч.
US $2.53 - 4.71
Пластиковые стяжки
И замыкает подборку набор из 500 пластиковых стяжек. В наборе имеются стяжки длиной по 60, 80, 100, 120 и 150, каждый размер имеется в наличии 100 штук. При заказе можно выбрать цвет стяжек, в наличии имеются черные и белые стяжки. Товар заказало уже более 6000 человек, а также многие оставили хорошие отзывы.
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US $3.15
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