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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: маска для подводного плавания, пластиковые стяжки и многое другое

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Магнитные биты

Данный продавец предлагает к приобретению набор из пяти магнитных бит, которые в силу своей конструкции и довольно мощной магнитной силы надежно фиксирует шуруп на наконечнике биты. При помощи таких бит значительно удобнее работать, особенно при выполнении большого объема работ. Длина данной биты составляет 65 миллиметров.  

US $2.18

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Пляжная обувь

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Данная обувь очень популярная и практичная, на данный товар покупатели оформили более 14000 заказов. Обувь предназначена для пляжа или для хождения по дну любого водоема. Обувь легкая, а подошва дополнительно укреплена для надежной защиты стоп от повреждения. У продавца есть много размеров, а также большой выбор различных рисунков.  

US $7.31 - 9.72

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Маска для ныряния

Это очень продуманная, функциональная и надежная маска для подводного ныряния. Маска оснащена плоским смотровым стеклом, которое не искажает изображение. На маске имеется дыхательная трубка с защитой от волн, также имеется специальный фиксатор для камеры. У продавца есть много цветовых решений, а также можно выбрать подходящий вам размер.

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US $12.61 - 24.98

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Уличный светильник

Данный продавец предлагает приобрести уличные светодиодные светильники. Светильники оснащены датчиком движения с углом обзора в 120 градусов. Также можно выбрать мощность светильника от 10 до 100 W. Светильник поставляется с удобным кронштейном для крепления. Также удобно, что есть доставка со склада в РФ.

US $11.54 - 38.49

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Беспроводная колонка

Это популярная и практичная беспроводная колонка Tronsmart Force. Данная колонка обладает отличным звучанием и надежным водонепроницаемым корпусом. Покупатели высоко оценили данную колонку, а для жителей РФ ее можно приобрести с быстрой доставкой с местных складов. Дополнительно к колонке можно заказать удобный транспортировочный чехол.

US $49.28 - 52.27  

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Кронштейн для проводов

Это удобный и недорогой девайс для фиксации проводов в одном месте. Очень удобно для фиксации проводов на рабочем столе, особенно если у вас есть много устройств с разными разъемами. Кронштейн продается на семь и четыре кабеля, а на задней части имеется двухсторонний скотч.

US $2.53 - 4.71

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Пластиковые стяжки

И замыкает подборку набор из 500 пластиковых стяжек. В наборе имеются стяжки длиной по 60, 80, 100, 120 и 150, каждый размер имеется в наличии 100 штук. При заказе можно выбрать цвет стяжек, в наличии имеются черные и белые стяжки. Товар заказало уже более 6000 человек, а также многие оставили хорошие отзывы.

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US $3.15

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E1nher1
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Zelot
14:27
Это пока так. Как только карантин окончится я постараюсь потревожить тех, кто это может изменить. Сейчас людям не до дублей в блогах.
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nepranov
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Ну так это понятно, когда, оно того, тогда и это ого-го, а когда все оно вот тут, тогда вот оно где тут.
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E1nher1
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Да, все в рамках правил. Уникальность материала должна быть выше 90% по текст.ру.
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ibulletproof
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Стала известна причина, по которой процессоры AMD Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах В450 и Х470 – варианты решения проблемы
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