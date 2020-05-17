Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: светодиодный фонарик, удобная отвертка и многое другое
Рыболовные плоскогубцы
У данного продавца можно приобрести удобные рыболовные плоскогубцы. При помощи данного инструмента можно легко и просто обращаться с любыми рыболовными снастями. Они фиксируются на пояс в специальном маленьком чехле. Также у продавца имеется в наличие специальная рукоятка с зажимом для рыбы.
US $11.21 - 27.47
Уличный светильник
рекламаДанный светильник предназначен для освещения дворов и усадьб в ночное время суток. Для питания он не требует подключения к электросети, светильник оснащен солнечной панелью и аккумулятором. Также для экономии энергии светильник включается только в ночное время и только когда срабатывает датчик движения. На данный товар более 10000 продаж.
US $4.78 - 35.59
Отвертка
Это очень хорошая и удобная отвертка. В ней имеется съемный стержень, на концах которого имеется крестовая и плоская отвертки. Также имеется модель отвертки с трещоткой для более удобной и быстрой работы. К плюсам данной отвертки можно отнести возможность вставлять рабочий стержень в боковую часть рукоятки, таким образом, увеличивая усилие откручивания винтов.
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US $7.55 - 8.39
Игровые наушники
Это простая и недорогая модель полноразмерных наушников. Наушники имеют довольно неплохое звучание, а также удобные амбушюры. Также в наушниках имеется микрофон и светодиодная подсветка. На проводе имеется небольшой регулятор громкости. В целом товар был продан почти 3000 раз.
US $11.77 - 12.88
Складной нож
Данный нож имеет складную конструкцию и очень красивый дизайн в охотничьем стиле. Рукоятка, комбинированная из металла и дерева, также имеется клипса для фиксации ножа на поясе. Длина лезвия составляет 90 миллиметров, а общая длина клинка составляет 220 миллиметров.
US $33.12
IP-камера
У данного продавца можно приобрести несколько модификаций данной камеры, модификации отличаются качеством съемки, а также размером фокуса. Камера может записывать видео на съемную карту памяти или передавать картинку по Wi-Fi. Данная модель также записывает звук. Устройство можно заказать с быстрой доставкой со склада в РФ.
US $15.99 - 34.84
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Светодиодный фонарик
Это одна из самых популярных моделей фонарика. Фонарик имеет встроенный аккумулятор, а также большой светодиод на рукоятки для ближнего света. Фонарик заряжается через USB кабель от любого источника питания. Устройство имеет небольшой и стильный корпус, а также тканевую петельку для фиксации фонарика на руке. Фонарик заказан более 17000 раз.
US $2.99 - 4.99
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