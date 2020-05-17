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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: светодиодный фонарик, удобная отвертка и многое другое

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Рыболовные плоскогубцы

У данного продавца можно приобрести удобные рыболовные плоскогубцы. При помощи данного инструмента можно легко и просто обращаться с любыми рыболовными снастями. Они фиксируются на пояс в специальном маленьком чехле. Также у продавца имеется в наличие специальная рукоятка с зажимом для рыбы.  

US $11.21 - 27.47

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Уличный светильник

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Данный светильник предназначен для освещения дворов и усадьб в ночное время суток. Для питания он не требует подключения к электросети, светильник оснащен солнечной панелью и аккумулятором. Также для экономии энергии светильник включается только в ночное время и только когда срабатывает датчик движения. На данный товар более 10000 продаж.

US $4.78 - 35.59

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Отвертка

Это очень хорошая и удобная отвертка. В ней имеется съемный стержень, на концах которого имеется крестовая и плоская отвертки. Также имеется модель отвертки с трещоткой для более удобной и быстрой работы. К плюсам данной отвертки можно отнести возможность вставлять рабочий стержень в боковую часть рукоятки, таким образом, увеличивая усилие откручивания винтов.   

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US $7.55 - 8.39

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Игровые наушники

Это простая и недорогая модель полноразмерных наушников. Наушники имеют довольно неплохое звучание, а также удобные амбушюры. Также в наушниках имеется микрофон и светодиодная подсветка. На проводе имеется небольшой регулятор громкости. В целом товар был продан почти 3000 раз.

US $11.77 - 12.88

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Складной нож

Данный нож имеет складную конструкцию и очень красивый дизайн в охотничьем стиле. Рукоятка, комбинированная из металла и дерева, также имеется клипса для фиксации ножа на поясе. Длина лезвия составляет 90 миллиметров, а общая длина клинка составляет 220 миллиметров.  

US $33.12

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IP-камера

У данного продавца можно приобрести несколько модификаций данной камеры, модификации отличаются качеством съемки, а также размером фокуса. Камера может записывать видео на съемную карту памяти или передавать картинку по Wi-Fi. Данная модель также записывает звук. Устройство можно заказать с быстрой доставкой со склада в РФ.  

US $15.99 - 34.84

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Светодиодный фонарик

Это одна из самых популярных моделей фонарика. Фонарик имеет встроенный аккумулятор, а также большой светодиод на рукоятки для ближнего света. Фонарик заряжается через USB кабель от любого источника питания. Устройство имеет небольшой и стильный корпус, а также тканевую петельку для фиксации фонарика на руке. Фонарик заказан более 17000 раз.  

US $2.99 - 4.99  

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Alex TOPMAN
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Акционеры хрен что в суде докажут. У каждого покупателя на лбу не написано, геймер он или майнер. Претензия притянута за уши.
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