Биты для шуруповерта

Данные биты продаются комплектом из пяти штук. Главным их отличием от аналогов является наличие мощного магнита на рабочей части, что значительно усиливает фиксацию шурупа при работе. Особенно актуально данное приспособление при работе на высоте, когда неудобно спускаться за упавшими шурупами. Длина биты составляет 48 миллиметров.

US $2.54 набор 5 шт.

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Беспроводная колонка

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Данная колонка очень надежная, и воспроизводит звук отличного качества. Колонка имеет классический дизайн без излишеств и продается в двух цветах. На одном заряде колонка работает до 24 часов, что довольно много в данном классе. Также в колонке имеются удобные механические кнопки, которые скрываются в корпусе.

US $29.99

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Сандалии

Это довольно недорогие и красивые летние мужские сандалии. У продавца есть три модели на выбор, а также большой выбор всех возможных размеров. Размеры указаны по американскому стандарту, поэтому у продавца имеется специальная размерная сетка, в которой обозначены не только наши стандарты, но и длина стельки, что позволяет не ошибиться при заказе.

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US $13.99

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Аккумуляторы

Это очень популярные и надежные аккумуляторы типа 18650. У данного продавца в одном заказе можно приобрести от 1 до 10 аккумуляторов с бесплатной доставкой. Емкость одного аккумулятора составляет 2800-3000 мАч. Аккумуляторы очень популярные и были заказаны более 10000 раз. Покупатели проверили товар и оставили много положительных отзывов.

US $2.20 - 19.44

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Электрическая зубная щетка

Электрическая зубная щетка значительно повышает степень очистки зубов от различных налетов. Щетка создает ультразвуковую вибрацию, таким образом, чистящая головка значительно улучшает очистку зубов. Щетка продается с чистящими головками для всей семи. Стоит также добавить, что корпус устройства полностью водонепроницаемый и безопасен.

US $9.39 - 12.22

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Металлоискатель

Это один из самых недорогих, но действительно рабочих металлоискателей. Он прост в настройках и может находить металл на глубине до 50 сантиметров. Отлично подойдет для поиска черного метала на заброшенных локациях, а также для поиска мелких изделий, но на небольшой глубине. К минусам можно отнести водопроницаемый корпус катушки. Поэтому советую сразу обработать все стыки силиконом для работы в росе или вблизи водоемов. За эти деньги ничего лучше не найти.

US $38.88

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Беспроводные наушники

Это недорогие наушники от известной фирмы Baseus, они имеют классический форм-фактор. При заказе можно выбрать один из четырех цветов. Покупатели уже оформило много заказов на эти наушники, а также оставили много реальных отзывов, в которых хвалят данную модель наушников.

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US $18.39

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