Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: мини-камера, GSM-сигнализация и многое другое

для раздела Блоги
+
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
8 ядерник i7 9700 сливают дешевле 4 ядерника i7 7700
MSI и 2 другие 2080 Ti упали в цене на порядок
Ryzen 3990X за 330 000р - предложение дня

Мини-камера

Данная камера имеет невероятно маленькие размеры, но она не относится к шпионскому оборудованию. Ее можно использовать как обычный регистратор в машину или для наблюдения в доме или в других помещениях. Видео записывается на карту памяти, а в камере имеется датчик движения и специальные инфракрасные светодиоды для ночной съемки.   

US $4.64 - 6.81

Перейти в магазин 

GSM-сигнализация

реклама

Данная сигнализация продается с разным количеством датчиков, которые монтируются на окна и двери. Также в комплекте имеются датчики движения и пульты дистанционного управления. При срабатывании сигнализация издает громкий звуковой сигнал и отправляет уведомление на ваш телефон. Таким образом, вы можете быстро вызвать правоохранительные органы или отреагировать на взлом самостоятельно.

US $35.26 - 54.53

Перейти в магазин 

Аккумуляторы

У данного продавца можно приобрести надежные и проверенные аккумуляторы типа АА и ААА. Также в комплекте можно приобрести удобное зарядное устройство на четыре аккумулятора. При зарядке на зарядном блоке отображается вся необходимая информация на специальном дисплее.  

реклама

US $5.68 - 23.99

Перейти в магазин 

Беспроводные наушники

Данный продавец предлагает к приобретению качественные и надежные наушники, на которые покупатели оформили уже более 8000 заказов. В наушниках хорошо сочетается цена, а также качество звучания и автономность. Наушники можно заказать со складов из многих стран.  

US $32.20

Перейти в магазин 

Зарядный блок

Данный зарядный блок производит популярная в Китае фирма KUULAA, которая хорошо зарекомендовала себя на рынке подобных устройств. Зарядный блок поддерживает функцию быстрой зарядки, а на корпусе имеется три USB порта, которые выдают общую мощность в 30W.    

US $4.79

Перейти в магазин 

Светодиодный фонарик

Данный фонарик имеет поворотный отражатель, таким образом, его можно использовать как нагрудный фонарик. К плюсам данного светодиодного фонарика можно отнести наличие мощного магнита на тыльной стороне устройства, при помощи которого можно закрепить фонарик на металлических поверхностях.

US $14.74 - 18.67

Перейти в магазин 

Беспроводная колонка

реклама



Данную колонку производит известная фирма Huawei и на нее оформлено более 8000 заказов. Колонка изготовлена в водонепроницаемом корпусе и имеет светодиодный фонарик. Колонка продается в трех цветах, а также его можно заказать со склада в РФ. На одном заряде аккумулятора, устройство может воспроизводить звук до 10 часов.  

US $23.65

Перейти в магазин 


реклама

Напоминаю, что для новых пользователей существует купон на US $12.48 


Можно зарегистрировать новый аккаунт и совершить разовую покупку.
  

 

Кому интересны выгодные покупки из Китайских магазинов, подписывайтесь на Telegram каналу Moonlight Aliexpress или сообществу в VK, там много интересного на данную тематику.

реклама

Смотрите также:

Техника со скидкой до 50% 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс aliexpress 2020 гаджеты aliexpress гаджеты с aliexpress гаджеты из китая подборка товаров с aliexpress aliexpress для мужика электроника с aliexpress подборка товаров из китая электроника из китая aliexpress на русском обзор товаров с aliexpress обзор товаров из китая гаджеты о которых вы могли не знать
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
8
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
18
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
91
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Gears 5
8
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590 в связке с процессором Core i5-9400F
51
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G)
29
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Gears 5
29
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
200
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha
42

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 23
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 69
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 36
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 200
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 91
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super
4 мая 2020 65

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цена Xiaomi Mi A3 упала до минимального значения – смартфон подешевел на треть
11
Стали известны технические характеристики флагманской видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti - 7-нм техпроцесс, 5376 графических ядер и производительность в 21 TFLOP
197
Процессоры AMD Ryzen 4000-й серии могут получить поддержку материнских плат В450 и Х470-х чипсетов
73
Xiaomi Mi Note 10 Lite потерял в цене 100 долларов в первый день продаж
+
Intel Core i5-10400 протестировали в бенчмарках: преимущество до 45% над Core i5-9400F и до 15% над Ryzen 5 3600X в многопоточном режиме
71
В GTA IV добавили трассировку лучей и текстуры высокого качестве после чего она стала выглядеть лучше, чем GTA V
8
Процессор Intel Core i9-10900K, потребляя 235 Вт на частоте 4,8 ГГц, нагревается выше 90°C при использовании жидкостного охлаждения
109
Разогнанный процессор AMD Ryzen 3 3300X может оказаться быстрее даже Intel Core i9-9900KS
73
В Китае перестал работать PlayStation Store из-за обнаружения угрозы существования бэкдоров
+
Характеристики видеокарты следующего поколения NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Amper выглядят неубедительно – 40% прирост быстродействия по сравнению с RTX 2080 Ti
47
Бесплатные игры в Steam — батл рояль Geneshift можно забрать навсегда, а в великолепную стратегию Stellaris бесплатно играть неделю
4
Проект 4K текстур для игры Ведьмак 3 получил обновление объемом более 2 ГБ, улучшающее мелкие предметы
2
Цена игровой приставки Sony PlayStation 5 оказалась выше, чем предполагали аналитики
26
AMD начала сотрудничество с Epic Games и анонсировали патчи производительности для Unreal Engine
43
Глава компании NVIDIA Дженсен Хуанг испёк в духовке самую большую видеокарту на планете
32
AMD перезапустила сайт GPUOpen и анонсировала новые графические технологии
10
Энтузиасты воссоздали GTA 4 на движке 5 части, добавили рейтрейсинг и существенно улучшили графику - теперь игра выглядит как проект следующего поколения
12
Китайская компания Jingjia Micro работает над видеокартой, которая будет производительнее NVIDIA GTX 1080 – новый конкурент на рынке графических чипов
20
Кремль, Подводный мир и Кронверк: показаны 5 самых креативных замков Heroes of Might and Magic III, которые никто не видел
7
OnePlus 8 в России можно купить на 9000 рублей дешевле, чем в Европе
10

Популярные статьи

Пять главных минусов процессоров Intel последних лет
184
Чуть большая частота или меньшие тайминги - выясняем, что важнее для игр при разгоне оперативной памяти DDR4 (Micron E-die) на AM4 (Ryzen Zen+)
137
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
91
Самая распространенная конфигурация игрового компьютера в мире по статистике Steam
41
Используем Windows Firewall правильно и с пользой
9
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
18
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Gears 5
8
Феном, пингвин и оверклокинг (часть 2)
11
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
8
Обзор игры Streets of Rage 4
5

Сейчас обсуждают

Дмитрий Рапкин
13:49
"but most Cachers will earn more through boosts." - МММ Ready
Ограничения с поддержкой AMD Zen 3 старыми платами носят не технический характер
enzolas
13:48
Если что легко и берет пятилетний i5, то это за щеку, а не 4.5ГГц. Вы эти картиночки оставьте слабоумным, которые на полосочки в тырнетике смотрят, а у меня есть практика использования этого железа и ...
Ограничения с поддержкой AMD Zen 3 старыми платами носят не технический характер
Alexander Zotov
13:45
не получилось у меня взять 14ые на 3333, но поужимал на своих таймингах и закинул для красивой цифры на бслк 1цу, пока такие дела 1ns я сбил. попробую еще понижать
Чуть большая частота или меньшие тайминги - выясняем, что важнее для игр при разгоне оперативной памяти DDR4 (Micron E-die) на AM4 (Ryzen Zen+)
Alex Mel
13:44
ну рассчитал по формуле нс, а дальше что? по тестам автора 3333 все равно быстрее в игорях.
Чуть большая частота или меньшие тайминги - выясняем, что важнее для игр при разгоне оперативной памяти DDR4 (Micron E-die) на AM4 (Ryzen Zen+)
andruhsss
13:44
Мне парни во время игры в бф рассказывали, но сам эту тему видел на dtf. Вот тема в другом месте на дтф не нашел https://evrl.to/articles/5eb587d56ec7f704e3ebfb4e/antichit-valorant-mog-peregrevat-pc-i...
Riot Games заблокировала в «бете» Valorant без малого 9 тысяч читеров
LordTornado
13:43
Патамушта Путин всего один! Это не юнит, а грааль... )))
Кремль, Подводный мир и Кронверк: показаны 5 самых креативных замков Heroes of Might and Magic III, которые никто не видел
Иванов Иван
13:43
Самая распространенная конфигурация игрового компьютера в мире по статистике Steam
warmuza
13:43
Кто позже остальных начнёт восстанавливать экономику - проиграет. А людишками можно и пожертвовать - цыгане новых нарожают.
Apple начинает возвращать сотрудников на привычное место работы
Владимир Гнедышев
13:43
К чему это?
Энтузиаст провел тестирование нового процессора Core i9-10900K: нагрев до 93 градусов и частота 4.77 ГГц
Владимир Гнедышев
13:42
Домой прийду пришлю фотку тебе FX-9590. Я тут единственный на форуме со своей фотографией и с настоящим Именем и Фамилией, в отличии от вас. Возникает вопрос, что я тут делаю среди вас ботов со своими...
Энтузиаст провел тестирование нового процессора Core i9-10900K: нагрев до 93 градусов и частота 4.77 ГГц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем