Мини-камера

Данная камера имеет невероятно маленькие размеры, но она не относится к шпионскому оборудованию. Ее можно использовать как обычный регистратор в машину или для наблюдения в доме или в других помещениях. Видео записывается на карту памяти, а в камере имеется датчик движения и специальные инфракрасные светодиоды для ночной съемки.

US $4.64 - 6.81

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GSM-сигнализация

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Данная сигнализация продается с разным количеством датчиков, которые монтируются на окна и двери. Также в комплекте имеются датчики движения и пульты дистанционного управления. При срабатывании сигнализация издает громкий звуковой сигнал и отправляет уведомление на ваш телефон. Таким образом, вы можете быстро вызвать правоохранительные органы или отреагировать на взлом самостоятельно.

US $35.26 - 54.53

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Аккумуляторы

У данного продавца можно приобрести надежные и проверенные аккумуляторы типа АА и ААА. Также в комплекте можно приобрести удобное зарядное устройство на четыре аккумулятора. При зарядке на зарядном блоке отображается вся необходимая информация на специальном дисплее.

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US $5.68 - 23.99

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Беспроводные наушники

Данный продавец предлагает к приобретению качественные и надежные наушники, на которые покупатели оформили уже более 8000 заказов. В наушниках хорошо сочетается цена, а также качество звучания и автономность. Наушники можно заказать со складов из многих стран.

US $32.20

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Зарядный блок

Данный зарядный блок производит популярная в Китае фирма KUULAA, которая хорошо зарекомендовала себя на рынке подобных устройств. Зарядный блок поддерживает функцию быстрой зарядки, а на корпусе имеется три USB порта, которые выдают общую мощность в 30W.

US $4.79

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Светодиодный фонарик

Данный фонарик имеет поворотный отражатель, таким образом, его можно использовать как нагрудный фонарик. К плюсам данного светодиодного фонарика можно отнести наличие мощного магнита на тыльной стороне устройства, при помощи которого можно закрепить фонарик на металлических поверхностях.

US $14.74 - 18.67

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Беспроводная колонка

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Данную колонку производит известная фирма Huawei и на нее оформлено более 8000 заказов. Колонка изготовлена в водонепроницаемом корпусе и имеет светодиодный фонарик. Колонка продается в трех цветах, а также его можно заказать со склада в РФ. На одном заряде аккумулятора, устройство может воспроизводить звук до 10 часов.

US $23.65

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