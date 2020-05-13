Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: мини-камера, GSM-сигнализация и многое другое
Мини-камера
Данная камера имеет невероятно маленькие размеры, но она не относится к шпионскому оборудованию. Ее можно использовать как обычный регистратор в машину или для наблюдения в доме или в других помещениях. Видео записывается на карту памяти, а в камере имеется датчик движения и специальные инфракрасные светодиоды для ночной съемки.
US $4.64 - 6.81
GSM-сигнализация
рекламаДанная сигнализация продается с разным количеством датчиков, которые монтируются на окна и двери. Также в комплекте имеются датчики движения и пульты дистанционного управления. При срабатывании сигнализация издает громкий звуковой сигнал и отправляет уведомление на ваш телефон. Таким образом, вы можете быстро вызвать правоохранительные органы или отреагировать на взлом самостоятельно.
US $35.26 - 54.53
Аккумуляторы
У данного продавца можно приобрести надежные и проверенные аккумуляторы типа АА и ААА. Также в комплекте можно приобрести удобное зарядное устройство на четыре аккумулятора. При зарядке на зарядном блоке отображается вся необходимая информация на специальном дисплее.
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US $5.68 - 23.99
Беспроводные наушники
Данный продавец предлагает к приобретению качественные и надежные наушники, на которые покупатели оформили уже более 8000 заказов. В наушниках хорошо сочетается цена, а также качество звучания и автономность. Наушники можно заказать со складов из многих стран.
US $32.20
Зарядный блок
Данный зарядный блок производит популярная в Китае фирма KUULAA, которая хорошо зарекомендовала себя на рынке подобных устройств. Зарядный блок поддерживает функцию быстрой зарядки, а на корпусе имеется три USB порта, которые выдают общую мощность в 30W.
US $4.79
Светодиодный фонарик
Данный фонарик имеет поворотный отражатель, таким образом, его можно использовать как нагрудный фонарик. К плюсам данного светодиодного фонарика можно отнести наличие мощного магнита на тыльной стороне устройства, при помощи которого можно закрепить фонарик на металлических поверхностях.
US $14.74 - 18.67
Беспроводная колонка
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Данную колонку производит известная фирма Huawei и на нее оформлено более 8000 заказов. Колонка изготовлена в водонепроницаемом корпусе и имеет светодиодный фонарик. Колонка продается в трех цветах, а также его можно заказать со склада в РФ. На одном заряде аккумулятора, устройство может воспроизводить звук до 10 часов.
US $23.65
рекламаНапоминаю, что для новых пользователей существует купон на US $12.48
Можно зарегистрировать новый аккаунт и совершить разовую покупку.
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