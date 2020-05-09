Светодиодный светильник

Это небольшой уличный светильник, на котором смонтирована солнечная панель. Солнечная панель за дневное время суток заражает встроенный аккумулятор, который питает светодиоды. Освещение включается в ночное время суток и только при срабатывании датчика движения. Таким образом, светильник может работать очень долго без бытовой электросети и какого либо обслуживания.

US $7.75 - 8.15

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Светодиодный фонарик

Это недорогая и популярная модель светодиодного фонарика. Фонарик изготовлен в качественном алюминиевом корпусе и имеет линзу для фокусировки светового потока. Фонарик может работать от аккумулятора типа 18650 или от трех батареек типа ААА. У продавца можно заказать фонарик, как с аккумулятором, так и без него.

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US $4.65 - 14.99

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Мужские часы

Данные часы изготовлены в военном или спортивном стиле. Часы можно купить во многих цветах, при заказе можно выбрать как цвет ремешка, так и цвет корпуса часов. Также есть возможность купить часы со склада в РФ. А в целом товар был заказан более 7000 раз и покупатели оставили много хороших отзывов.

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US $12.62 - 14.13

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Машинка для стрижки

Это очень популярная электрическая машинка для стрижки. Ее можно использовать для стрижки длиной от 0,7 до 21 миллиметра, для этого на бритве имеется специальная регулируемая головка. Товар был заказан более 8000 раз, при этом покупатели оставили много положительных отзывов, в которых подтверждают качество и надежность товара.

US $16.98

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TWS Bluetooth наушники

Это популярная модель TWS наушников, на которые более 3200 продаж. Данные наушники можно заказать с функцией беспроводной зарядки, что очень удобно при использовании. На одном заряде наушники могут работать до 2,5 часов в режиме прослушивания музыки, а от кейса их можно зарядить еще до 6 раз.

US $19.47 - 23.10

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Набор инструментов

В данном наборе имеется все необходимое для начинающего ремонтника электрооборудования. В данном наборе имеется хороший паяльник с возможностью регулировки температуры, мультиметр, различные пинцеты и многое другое. При заказе можно выбрать различную комплектацию набора.

US $15.99 - 23.17

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Кроссовки

Кроссовки являются популярной и удобной обувью уже на протяжении многих десятилетий. Данная модель выглядит очень красивой и стильной. У продавца в наличии имеется много размеров и цветов. А покупатели оформили уже более 1000 заказов и проверили качество товара.

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US $18.22 - 27.05

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