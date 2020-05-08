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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: SSD накопитель, внешний аккумулятор и многое другое

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Беспроводная мышка

Это недорогая и очень практичная беспроводная мышка. Мышка оснащена светодиодной подсветкой и может работать как с ней, так и без нее для экономии энергии. Устройство изготовлено из приятного на ощупь пластика, а нажатия на кнопки плавные и непринужденные. У продавца на выбор четыре цвета, а в целом товар продан почти 4000 раз.  

US $8.69

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Солнцезащитные очки

Это популярная модель солнцезащитных очков, которая у данного продавца продаются по очень выгодной цене. Продавец оформил более 2000 заказов, в отзывах можно ознакомиться с реальным опытом покупателей. На выбор имеются различные цвета линз, а также из плюсов можно отметить, что существует доставка из складов в РФ.   

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US $0.59 - 1.99

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SSD накопитель

Это популярный и очень надежный SSD накопитель, который можно заказать с объемом памяти от 60 до 512 Гб. На данный товар оформлено более 4000 заказов и оставлено много хороших и положительных отзывов. Подобные накопители могут значительно ускорить работу компьютера в том случае если на них установить ОС и все программы.

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US $12.46 - 49.99

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Наушники

Это бюджетная модель игровых наушников, она оснащена встроенной подсветкой, а также удобным микрофоном. Наушники продаются в разных цветах, на данную модель покупатели оформили более 2000 заказов. Покупатели отмечают хорошее соотношение цены и качества товара.  

US $14.37 - 18.55

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Внешний аккумулятор

Данный аккумулятор имеет большую электроемкость и способен много раз зарядить ваш смартфон, а также другие электронные гаджеты. В связи с большой электроемкостью устройство имеет довольно большие размеры и вес. На корпусе аккумулятора имеется дисплей, на котором всегда можно увидеть оставшейся заряд. Товар был оформлен более 2000 раз.  

US $16.99 - 18.13

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Мужские часы

Данная модель часов имеет богатый и стильный дизайн. Часы изготовлены из надежных и качественных материалов. Цвет ремешка и корпуса можно выбрать при заказе. В целом товар был заказан более 1600 раз, а покупатели оставили очень хорошие отзывы. Стоит добавить, что корпус часов водонепроницаемый.

US $22.56

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Электрические машинки для стрижки волос

Данное устройство высоко оценено покупателями, товар был заказан почти 9000 раз. Покупатели отмечают, что машинка стрижет без всяких возможных проблем. Устройство продается в двух цветах. Длину стрижки можно выставить от 0,7 до 21 миллиметра, а на одном заряде машинка работает до 90 минут непрерывно.     

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US $16.98

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