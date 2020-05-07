Подборка интересных и популярных товаров для ПК с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: водяное охлаждение, SSD накопитель и многое другое
Водяное охлаждение
Водяное охлаждение отлично справляется даже с самими высокими температурами. Данный комплекс оснащен красивой подсветкой с необычным дизайном. В комплекте имеется все для быстрого и надежного монтажа, а также имеется большой радиатор с тремя вентиляторами для эффективного рассеивания тепла.
US $129.03 - 183.40
Декоративная подсветка
рекламаДанное декоративное освещение предназначено для монтажа в корпусе ПК. Благодаря гибкой конструкции декоративной подсветки можно придать различную форму, а в комплекте имеется различные кронштейны для монтажа на разные детали и корпус ПК. Полосы можно заказать разной длиной в зависимости от ваших потребностях.
US $15.18 - 30.64
Коврик для мышки
Этот коврик изготовлен с принтом из популярного мультика, и я думаю многие его сразу узнают. У продавца есть несколько размеров на выбор. А также стоит отметить, что покупатели отмечают высокое качество изделия и рекомендуют товар в отзывах.
рекламаUS $2.25 - 11.70
Вентиляторы для ПК
Для охлаждения ПК можно применить вентиляторы с RGB подсветкой. Корпус данных вентиляторов изготовлен таким образом, что гасит вибрацию и соответственно снижает воспроизводимый шум. А при заказе можно купить вентилятор с подсветкой одного конкретного цвета.
US $3.15 - 4.15
Кулер для охлаждения ЦПУ
Данное устройство предназначено для быстрого и качественного охлаждения ЦПУ. Его можно заказать с разным количеством вентиляторов в зависимости от ваших потребностей. Радиатор устроить таким образом, чтобы шесть медных трубок эффективно отводили тепло от ЦПУ и распределяли его между двух секций, которые обдуваются вентиляторами. Каждый из вентиляторов оснащен светодиодной подсветкой.
US $20.29 - 25.57
SSD накопитель KingSpec
Производитель KingSpec совместно с продавцом предоставляет широкий выбор SSD накопителей, которые отличаются объемов памяти от 120 Гб до 1 Тб, и разной скоростью передачи данных. SSD накопители отличаются высокой производительностью и могут значительно ускорить работу любого ПК, если ОС и все необходимые программы установить на SSD накопитель.
US $22.23 - 88.30
Клавиатура, мышка, наушники
Этот лот продается комплектом и включает в себя отличную механическую клавиатуру с корпусом, в котором применены металлические вставки и RGB подсветка. А также в комплекте имеется компьютерная мышка в одном стиле с клавиатурой и довольно неплохие игровые наушники с микрофоном и синей подсветкой. Стоит отметить, что хоть в целом на лот мало продаж, но по отдельности все товары довольно популярные на Aliexpres и имеют неплохое качество.
US $10.56 - 61.28
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