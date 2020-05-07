Монокуляр

Это очень хороший монокуляр с отличными характеристиками приближения и качественной оптикой. В целом товар собран надежно и из качественных материалов. Покупатели оставили много фотографий реальной работы монокуляра. Для удобства использования в комплекте поставляется небольшой штатив, но устройство можно установить и на любой другой более удобный полноразмерный штатив.

US $98.04

Перейти в магазин

Солнцезащитные очки

реклама

Для тех, кто еще не успел приобрести солнцезащитные очки, предлагаю обратить внимание на данную модель. Она очень популярная, имеет приемлемую цену, а у продавца есть много различных цветовых решений, как линз, так и оправ. Приходят очки в пупырчатой пленке дополнительно упакованной в картонной коробке. Товар был заказан более 11000 раз.

US $3.62

Перейти в магазин

Внешний аккумулятор

Далее в подборке идет очень популярный внешний аккумулятор от фирмы KUULAA. Данная модель была заказана более 56000 раз. Она имеет красивый тонкий корпус, маленький дисплей на котором можно увидеть показатели заряда в реальном времени, а также имеются три порта для зарядки различных устройств. Товар простой и надежный, что подтверждают многие покупатели.

реклама

US $10.59 - 12.68

Перейти в магазин

Аккумуляторы

Это аккумулятора стандарта 18650. Отличаются они тем, что имеют уже припаянные контакты, таким образом, аккумуляторы можно легко объединить в мощную батарею. Номинальная электроемкость каждого аккумулятора варьируется от 2800 до 3000 мАч, а рабочее напряжение составляет 3,6 вольта.

US $2.14 - 19.50

Перейти в магазин

Наушники

Данная модель наушников производится под брендом Tronsmart. Они имеют полноразмерные амбушюры, которые хорошо облегают уши, при этом они не давят. Звук в наушниках хорошего качества, а также имеется микрофон и светодиодную подсветку. На проводе имеется удобный пульт управления с механическими кнопками.

US $25.81

Перейти в магазин

Водяной насос

Данный насос предназначен для перекачки воды из больших пластиковых бутылок. Работает насос от встроенного аккумулятора и может перекачать от 4 до 6 стандартных 19-ти литровых бутылок. Зарядить насос можно от любого зарядного блока. А к единственному минусу можно отнести довольно шумную работу, что может мешать в ночное время.

US $10.07

Перейти в магазин

Уличный светильник

реклама

Подобные светильники в последнее время пользуются большой популярностью. Он имеет водонепроницаемый корпус, и может быть смонтирован на улице. Для заряда встроенного аккумулятора используется солнечная панель, а для экономии энергии светильник включается только в ночное время, и только в том случае если он фиксирует вблизи себе движение. У продавца есть несколько различных моделей на выбор.

US $6.54 - 35.88

Перейти в магазин

реклама

Присоединяйтесь также к Telegram каналу Moonlight Aliexpress или сообществу в VK , там почти каждый день появляются интересные и полезные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание.

Смотрите также:

Товары с максимальной скидкой до 80%

