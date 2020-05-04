Пистолет для мойки

У данного продавца есть несколько моделей водяных пистолетов для мойки автомобиля. Его очень удобно использовать, для регулировки интенсивности подачи воды имеется специальный кран. Также в комплекте имеется разные насадки для формирования различных струй воды.



US $5.59 - 10.39

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Стеклоомыватель

Данный стеклоомыватель продается в таблетках, которые перед использованием нужно растворить в обычной воде. Одной таблетки хватает на четыре литра воды. Таким образом, данный очиститель является очень экономичным. Продается данный очиститель в упаковке по 6 таблеток.

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US $0.99

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Светодиодный автомобильный фонарик

Данный фонарик удобно использовать для подсветки при ремонте автомобиля. Питается устройство от двух аккумуляторов типа 18650. Для удобства использования на фонарике имеется специальный кронштейн, при помощи которого можно подвесить фонарик в любом удобном месте. Данный фонарик имеет общую яркость в 8000 Люменов.

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US $15.37 - 17.33

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Светодиодные лампы для фар

Это очень популярная модель светодиодных ламп для фар. Одна лампа имеет яркость в 8000 Люменов. У продавца есть огромное количество различных разъемов, которые подойдут для большинства автомобилей. В целом на товар оформили более 8000 заказов.

US $13.78 - 19.90

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Магнитола

Данная магнитола имеет стандартный размер 2 DIN. Устройство имеет большой дисплей, который может повернуть на 180 градусов. К магнитоле можно подключить камеру заднего вида, а также другое оборудование. Работает магнитола на базе операционной системы Android 8.1.

US $366.60 - 401.70

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Декоративная подсветка

Это декоративное светодиодное освещение, которое можно смонтировать в штатные фары и сделать эффект так называемых кошачьих глаз. Длину светодиодной ленты можно выбрать при заказе. Лента имеет гибкий, герметичный корпус. Подсветка может выполнять функцию указателя поворотов.

US $6.49 - 9.18 2 штуки.

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Клипсы

Данные клипсы предназначены для отделки салона автомобиля. У продавца имеется разные клипсы, которые используются для фиксации различных материалов. Клипсы продаются комплектом от 50 до 200 штук. На данный товар более 9000 продаж, а покупатели оставило множество положительных отзывов.

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US $0.73 - 2.57

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