Многофункциональные плоскогубцы

У данного продавца можно приобрести качественные плоскогубцы и кусачки нескольких типов. Инструмент изготовлен из специальной качественной стали, а рукоятки удобные в использовании. Покупатели довольны товаром и оставили много хороших и рекомендательных отзывов.



US $8.76 - 12.94

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Светодиодные лампочки

Данные лапочки можно использовать для создания декоративного эффекта. Они имеют RGB светодиоды, а управлять цветом можно при помощи пульта дистанционного управления. Лампы пользуется большим спросом, и на данный момент покупатели оформили более 7000 заказов. Их можно заказать как парой, так и поштучно.

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US $0.57 - 3.35

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Светодиодный фонарик

Светодиодный фонарик может пригодится в любом автомобиле. Особенно если необходимо совершить мелкий ремонт на дорогие в темное время суток. У данного продавца имеется на выбор несколько моделей, которые отличаются яркостью свечения и аккумуляторами. А сам фонарик выполнен в надежном алюминиевом корпусе.

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US $9.49 - 31.29

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Пусковое устройство

Данный аккумулятор предназначен для аварийного пуска автомобиля, в том случае если сел ваш штатный аккумулятор в автомобиле. Это устройство подключается к штатному аккумулятору при помощи специальных клемм, которые идут в комплекте. При этом создается пусковой ток в 800 А. Устройство очень популярное и имеет более 4000 заказов.

US $45.75

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Чехлы для сидения

Чехлы для автомобильных сидений всегда популярный и востребованный товар. У данного продавца можно заказать бюджетный вариант чехлов, чехлы изготовлены из материала, который хорошо моется. А у продавца в наличии много различных цветов. Также товар можно заказать со склада в РФ.

US $10.71 - 25.83

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Автоматический держатель для смартфона

Данный держать срабатывает автоматически и сам заживает смартфон специальными кронштейнами. А для изъятия смартфона из держателя нужно провести пальцем по специальному датчику, который находится на задней стороне изделия. В держателе также имеется функция беспроводной зарядки.

US $4.94 - 10.23

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