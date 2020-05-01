Подборка полезных и интересных автотоваров с AliExpress, о которых Вы могли не знать: насадка на глушитель, подсветка для салона и многое другое
Многофункциональные плоскогубцы
У данного продавца можно приобрести качественные плоскогубцы и кусачки нескольких типов. Инструмент изготовлен из специальной качественной стали, а рукоятки удобные в использовании. Покупатели довольны товаром и оставили много хороших и рекомендательных отзывов.
US $8.76 - 12.94
Светодиодные лампочки
Данные лапочки можно использовать для создания декоративного эффекта. Они имеют RGB светодиоды, а управлять цветом можно при помощи пульта дистанционного управления. Лампы пользуется большим спросом, и на данный момент покупатели оформили более 7000 заказов. Их можно заказать как парой, так и поштучно.
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US $0.57 - 3.35
Светодиодный фонарик
Светодиодный фонарик может пригодится в любом автомобиле. Особенно если необходимо совершить мелкий ремонт на дорогие в темное время суток. У данного продавца имеется на выбор несколько моделей, которые отличаются яркостью свечения и аккумуляторами. А сам фонарик выполнен в надежном алюминиевом корпусе.
рекламаUS $9.49 - 31.29
Пусковое устройство
Данный аккумулятор предназначен для аварийного пуска автомобиля, в том случае если сел ваш штатный аккумулятор в автомобиле. Это устройство подключается к штатному аккумулятору при помощи специальных клемм, которые идут в комплекте. При этом создается пусковой ток в 800 А. Устройство очень популярное и имеет более 4000 заказов.
US $45.75
Чехлы для сидения
Чехлы для автомобильных сидений всегда популярный и востребованный товар. У данного продавца можно заказать бюджетный вариант чехлов, чехлы изготовлены из материала, который хорошо моется. А у продавца в наличии много различных цветов. Также товар можно заказать со склада в РФ.
US $10.71 - 25.83
Автоматический держатель для смартфона
Данный держать срабатывает автоматически и сам заживает смартфон специальными кронштейнами. А для изъятия смартфона из держателя нужно провести пальцем по специальному датчику, который находится на задней стороне изделия. В держателе также имеется функция беспроводной зарядки.
US $4.94 - 10.23
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