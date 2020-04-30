Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: светодиодный фонарик, беспроводные наушники и многое другое
Мини внешний аккумулятор
Это небольшая модель внешнего аккумулятора, которая имеет компактные размеры, большую электроемкость, а также два светодиода для подсветки в темное время суток. На корпусе устройства имеется цифровой дисплей, на котором выводится актуальная информация по зарядке. В целом неплохая и довольно популярная модель аккумулятора.
US $8.69 - 9.66
Светодиодный фонарик
рекламаДанный фонарик питается от аккумуляторной батареи типа 26650, которую можно приобрести сразу в комплекте. Фонарик имеет несколько режимов свечения, а также прочный алюминиевый корпус. При включении дальнего режима освещения световой поток бьет примерно на 500 метров. В целом это недорогая и довольно мощная модель фонарика, на которую уже более 12000 продаж.
US $9.28 - 20.42
Беспроводная колонка
Эта колонка имеет большое количество продаж. На одном заряде колонка на максимальной громкости работает до 6 часов. На колонки имеется удобные механические кнопки для управления, а изготовлен из качественного материала, который может защемить колонку от мелких повреждений при падении. Стоит также добавить, что колонка копирует дизайн популярной модели от известного производителя.
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US $15.82 - 19.33
Мужские плавки
И замыкает данную подборку мужские плавки. Плавки изготовлены в виде классических шорт, при заказе можно выбрать необходимый размер и цвет. Шорты смотрятся легко и стильно, а при изготовлении использовались качественная ткань. Также стоит отметить высокое качество пошива.
US $9.79
Газовая зажигалка
Данная модель зажигалки формирует струю пламени при помощи специальной форсунки, Благодаря чему поток пламени устойчивый и не гаснет на ветру. Данная модель очень популярна и ее заказали уже более 14000 покупателей. Единственный минус заключается в том, что в целях безопасности зажигалка приходит без газа и ее нужно заправить самому.
US $2.99
Беспроводные наушники
Далее в подборке я разместил очень оригинальные наушники Whizzer B6. Они имеют водонепроницаемый корпус, обладают хорошим звучанием и собраны очень качественно и надежно. Данная модель имеет большую популярность, а покупатели оставили множество хороших отзывов о товаре и о продавце.
US $53.55
Пляжная обувь
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Данная модель обуви выручит на каменистых пляжах, а также на пляжах где много острой ракушки. Также в такой обуви очень удобно купаться и безопасно заходить в воду в любых водоемах не боясь повредить ногу об различные предметы на дне. Товар очень популярный и был заказан более 14000 раз. Также стоит отметить высокое качество данного товара в целом.
US $6.83 - 9.09
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