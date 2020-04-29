Подборка полезных и интересных автотоваров с AliExpress, о которых Вы могли не знать: насадка на глушитель, GPS трекер и многое другое
Насадка на глушитель
Данная насадка изготовлена из качественных материалов, а благодаря своей конструкции крепления подойдет к большинству глушителей. Но главным ее преимуществом является наличие встроенной подсветки. В отзывах покупатели выкладывают фотографии уже установленных насадок, и они смотрятся очень стильно и красиво.
US $25.10 - 26.90
Тестер содержания алкоголя в организме
рекламаДанный тестер предназначен для измерения уровня содержания алкоголя в организме человека. Довольно полезное устройство, которое поможет проверить себя перед выездом из дома. Судя по отзывам прибор довольно точный и надежный. Единственный минус товар поставляется без батареек, а в целом он продан более 5000 раз.
US $7.63
Освежитель воздуха
Одним из популярных товаров для каждого автомобиля является освежитель воздуха. Данная модель выполнена просто и надежно из качественных материалов. А при заказе можно выбрать количество ароматизированных сменных блоков, а также цвет устройства в целом.
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US $2.83 - 5.33
Зеркала заднего вида
Данные зеркала крепятся на основные зеркала заднего вида и предназначены для расширения угла обзора. Благодаря своей форме у водителя расширяется угол обзора, и он может видеть слепые зоны. Это повышает безопасность при вождении автомобиля, а также является очень удобным, быстрым и недорогим решением проблемы обзора слепых зон. В комплект поставки входит два зеркала.
US $3.87
Тестер для автомобильных аккумуляторов
Данный тестер способен дать полную информацию о любом аккумуляторе. Таким образом, можно оценить стоит ли реанимировать старый аккумулятор или его уже нужно менять. В комплекте с тестером поставляют удобные клеммы для того что бы подключить устройство к аккумулятору. Тестер поддерживает много языков, в том числе и русский.
US $30.24
GPS трекер
Данное устройство компактное и всегда сможет отследить ваш автомобиль по GPS. Для работы в трекер необходимо установить рабочую sim-карту. Питается устройство от внешнего источника тока, но для определенных ситуаций в трекере предусмотрен небольшой аккумулятор. Отслеживать передвижение трекера можно с вашего смартфона. Устройство простое и надежное, а главное реально способно помочь в непредвиденной ситуации.
US $4.93 - 9.04
Пленка из углеродного волокна
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Данной пленкой можно украсить как салон, так и кузов автомобиля. У продавца широкий выбор различных цветов, но размер пленки фиксированный, и составляет 300*1270 миллиметров. Товар стоит недорого, и его уже заказало более 14000 покупателей, которые оставили множество хороших отзывов.
US $2.55
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