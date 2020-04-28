Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: декоративное освещение, женские спортивные шорты и многое другое
Декоративный RGB светильник
Светильник изготовлен в оригинальном современном корпусе. При помощи такого освещения можно придать любой комнате стильного современного вида. Благодаря универсальным контрактам можно построить любую схему освещения на стене или другом месте. Светильник оснащен качественными RGB светодиодами, также им можно управлять со смартфона.
US $9.91 - 84.19
Женские шортики
рекламаЭто популярная модель женских шортиков, на которую уже почти 5000 продаж. У продавца в наличии есть несколько цветов на выбор, а также можно выбрать необходимый для вас размер. Довольно хорошая летняя модель по приемлемой цене. Покупатели также отмечают хорошее качество изделия и приятную ткань на ощупь.
US $2.75
Мини-камера
Это очень популярная мини-камера. Ее можно применять как бюджетный видеорегистратор и для других целей. Запись производится в HD разрешении на карту памяти, которую нужно приобрести отдельно или сразу в комплекте с камерой. Покупатели хороши отзываются о товаре и оформили уже много тысяч заказов.
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US $5.02 - 8.83
Bluetooth адаптер
Данное устройство можно использовать в том случае если на стационарном ПК нет bluetooth, а вам нужно подключить какое-либо оборудование к ПК, которое использует технологию bluetooth для передачи данных. Товар простой и надежный, на него оформили уже более 8000 заказов.
US $3.89
Беспроводные наушники
Далее в подборке я разместил TWS наушников, на которые уже более 66000 продаж. У продавца имеется несколько разных цветов на выбор, черный и белый. На данных дисплее выводится информация об остатке заряда в аккумуляторе. Звучание в наушниках довольно хорошее, о чем можно убедиться в отзывах от реальных покупателей.
US $12.03
Эндоскоп
Это невероятно популярный товар, на который более 25000 продаж. По своей сути это просто мини камера на длинном проводе. При использовании эндоскоп нужно подключить к смартфону для воспроизведения изображения на дисплее телефона. Данное устройство может помочь определить поломку в агрегатах и устройствам, в которых тяжело или невозможно добраться человеческому взгляду напрямую.
US $3.36 - 4.19
Беспроводная колонка
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Эта колонка относится к бюджетным моделям и имеет неплохое звучание. Колонка оснащена красивой RGB подсветкой, которая однозначно внесет дополнительный колорит в прослушивание музыки. Для функционирования в колонке имеются все необходимые разъемы и порты, а также предусмотрены механические кнопки для управления.
US $15.30
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Можно зарегистрировать новый аккаунт и совершить разовую покупку.
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