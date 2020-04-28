Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: декоративное освещение, женские спортивные шорты и многое другое

для раздела Блоги
+
-4000р на RTX 2060 Super в Ситилинке
MSI 2070 - снижение цен несмотря на падение рубля
-14 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
2080 Ti - цена упала на порядок
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать

Декоративный RGB светильник 

Светильник изготовлен в оригинальном современном корпусе. При помощи такого освещения можно придать любой комнате стильного современного вида. Благодаря универсальным контрактам можно построить любую схему освещения на стене или другом месте. Светильник оснащен качественными RGB светодиодами, также им можно управлять со смартфона.   

US $9.91 - 84.19

Перейти в магазин 

Женские шортики

реклама

Это популярная модель женских шортиков, на которую уже почти 5000 продаж. У продавца в наличии есть несколько цветов на выбор, а также можно выбрать необходимый для вас размер. Довольно хорошая летняя модель по приемлемой цене. Покупатели также отмечают хорошее качество изделия и приятную ткань на ощупь.  

US $2.75

Перейти в магазин 

Мини-камера

Это очень популярная мини-камера. Ее можно применять как бюджетный видеорегистратор и для других целей. Запись производится в HD разрешении на карту памяти, которую нужно приобрести отдельно или сразу в комплекте с камерой. Покупатели хороши отзываются о товаре и оформили уже много тысяч заказов.

реклама

US $5.02 - 8.83

Перейти в магазин 

Bluetooth адаптер

Данное устройство можно использовать в том случае если на стационарном ПК нет bluetooth, а вам нужно подключить какое-либо оборудование к ПК, которое использует технологию bluetooth для передачи данных. Товар простой и надежный, на него оформили уже более 8000 заказов.   

US $3.89

Перейти в магазин 

Беспроводные наушники 

Далее в подборке я разместил TWS наушников, на которые уже более 66000 продаж. У продавца имеется несколько разных цветов на выбор, черный и белый. На данных дисплее выводится информация об остатке заряда в аккумуляторе. Звучание в наушниках довольно хорошее, о чем можно убедиться в отзывах от реальных покупателей.  

US $12.03

Перейти в магазин 

Эндоскоп

Это невероятно популярный товар, на который более 25000 продаж. По своей сути это просто мини камера на длинном проводе. При использовании эндоскоп нужно подключить к смартфону для воспроизведения изображения на дисплее телефона. Данное устройство может помочь определить поломку в агрегатах и устройствам, в которых тяжело или невозможно добраться человеческому взгляду напрямую.  

US $3.36 - 4.19

Перейти в магазин 

Беспроводная колонка

реклама



Эта колонка относится к бюджетным моделям и имеет неплохое звучание. Колонка оснащена красивой RGB подсветкой, которая однозначно внесет дополнительный колорит в прослушивание музыки. Для функционирования в колонке имеются все необходимые разъемы и порты, а также предусмотрены механические кнопки для управления.

US $15.30

Перейти в магазин 


реклама

Для новых пользователей купон на US $12.48

Можно зарегистрировать новый аккаунт и совершить разовую покупку.


Подписывайтесь на мой Telegram каналу Moonlight Aliexpress или сообществу в VK, здесь постоянно публикуются интересные товары на разную тематику по самым выгодным ценам и от проверенных продавцов.

реклама

Смотрите также:

Спорттовары со скидкой до 50%   


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

алиэкспресс aliexpress 2020 гаджеты с aliexpress подборка товаров с aliexpress подборка товаров из китая электроника с aliexpress aliexpess товары с aliexpress электроника из китая на которые стоит обратить внимание обзор товаров с aliexpress находки с aliexpress находки с aliexpress о которых вы могли не знать
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Интернет-магазин Keysworlds предлагает самые дешевые ключи на Microsoft Office в 2020 году
3
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
18
Обзор сервиса ZenMate VPN: принцип работы, преимущества, стоимость и акция (дополнено)
16
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
29
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
172
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: апрель 2020
92
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
42
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
26
Ретроклокинг: «Проект36» – практически финал истории
78
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
44

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 апреля 2020 38
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
22 апреля 2020 26
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 42
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
26 апреля 2020 172
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
15 апреля 2020 50
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: апрель 2020
24 апреля 2020 92

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ведьмак 3 получил одну из лучших графических модификаций, которая действительно работает, не сказываясь на общей производительности
27
AMD Ryzen 5 3600 превосходит Intel Core i9-9900K в XCOM: Chimera Squad на 30%
123
Бесплатный ключ Paragon Hard Disk Manager 25th Anniversary можно получить на официальном сайте компании
5
Blackview BV9900 Pro с тепловизором доступен по скидке на AliExpress
+
Первые достоверные подробности о сроках выхода и некоторых характеристиках настольных процессоров AMD Ryzen 5000-й серии
39
GeForce GTX 1060 3GB в 2020 году - тестирование популярной видеокарты в 25 актуальных играх от Gecid.com
10
Honor X10 получит 120-Гц дисплей и будет стоить от 280 долларов
1
Стала известна возможная дата и время анонса видеокарт следующего поколения NVIDIA Ampere
9
Xiaomi Redmi Note 8 упал в цене до рекордно низкого уровня
3
Анонсирована оболочка MIUI 12 – список нововведений
2
Intel Core i9-10900K в паре с 4 модулями DDR4-3800 превзошёл AMD Ryzen 9 3950X в бенчмарке 3DMark Time Spy
36
Стоимость Intel Core i7-9700K снизилась до 330 долларов, а Core i5-9600K упал в цене до 190 долларов в магазине Microcenter
12
Изображения нескольких системных плат MSI на основе чипсета Z490 стали достоянием общественности
13
Zen 4 и DDR5: определён курс развития настольных процессоров AMD на 2022 год
45
Alien Blackout раздают бесплатно на Android и iOS
4
В Южной Корее прошли сертификацию четыре новые видеокарты AMD
1
У жёстких дисков нашёлся повод подорожать
10
Трассировка лучей в старых играх становится реальностью – на этот раз новую технологию получила киберпанковая Deus Ex: Human Revolution
11
Кровь, насилие и «взрослые» темы: Cyberpunk 2077 присвоили рейтинг «18+» в Бразилии
8
AMD против Intel в 2020-м - выясняем у кого преимущество и изучаем цены и характеристики
10

Популярные статьи

S.T.A.L.K.E.R. 2: фанаты игры разоблачили студию, единственный официальный скриншот оказался фейком
68
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
29
Выбираем видеокарту для себя – наиболее интересные видеокарты весны 2020 года для настоящих геймеров
53
Система на Ryzen Threadripper 3970X – отчет о жизни платформы
99
Сводка актуальной информации о Cyberpunk 2077 - ход разработки, детали сюжета и геймплея, информация о движке игры, предполагаемые системные требования и мультиплеер
23
Обзор сервиса ZenMate VPN: принцип работы, преимущества, стоимость и акция (дополнено)
16
Производительность и энергопотребление Ryzen 5 1600 при фиксации частоты и напряжения
56
Чем охлаждать народный райзен. Часть 3: битва термопаст
27
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
18
Battlefield V - подробный обзор дополнения "В джунгли" и карты "Соломоновы острова"
16

Сейчас обсуждают

DiLouk
12:48
Еще больше негров будет. Я не расист, но сериал они очень сильно подпортили. Очень.
Продолжение сериала "Ведьмак" подробнее опишет причины войны, которую развязали Нильфгаардцы
Zystax
12:46
Ну вот, рейтинг: 2.9 голосов: 20. хотя бы 3.5 и будет норм, большего я не жду...
Производительность и энергопотребление Ryzen 5 1600 при фиксации частоты и напряжения
DiLouk
12:43
Этих чипсетов слишком много развелось. По идее они должны отличаться набором интерфейсов подключения. Но мне много не надо, одна видеокарта, один М.2, пара сата. А они по 2-3 разъема Х16 делают, Х4 не...
Системные платы на базе чипсета Intel B460 могут получить функции оверклокинга CPU и ОЗУ
pOdOnOg
12:41
Тараканы под столом будут в восторге.
Lian Li улучшила кабели для блоков питания с RGB-подсветкой
123kis
12:40
Да да, напомнило про неадекватов наглеющих при попытке отдать вещь бесплатно на сайте объявлений))
Пользователи Steam и Twitter написали тысячи гневных комментариев из-за задержки бесплатной раздачи Total War: Shogun 2 - Sega публично извинилась
LoL
12:40
100% упор в вегу, на частоте карты 1500мгц 241 фпс, на частоте 1629мгц 260 фпс прирост практически линейный, при равной частоте ядер цпу.
AMD Ryzen 5 3600 превосходит Intel Core i9-9900K в XCOM: Chimera Squad на 30%
Pepega
12:37
https://www.youtube.com/watch?v=FmajNN1epcw
Интернет-магазин Keysworlds предлагает самые дешевые ключи на Microsoft Office в 2020 году
Гжегорж Бржежишчекевич
12:37
А в чём ее фичастость то ?
Энтузиаст подтвердил преимущество Linux над Windows на примере старого ноутбука с 1 ГБ оперативной памяти
Алексей Кузнецов
12:36
На т топологии как раз будет выше при установке 4планок
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: апрель 2020
Гжегорж Бржежишчекевич
12:34
Очевидно что тем кому нужно продуктивно работать а не красноглазить в сутками в консоли.
Новая версия Windows 10 станет работать значительно быстрее на старых компьютерах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем