Очки для плавания

Это надежные и практичные очки для плавания. Они изготовлены из качественного материала, который приятный на ощупь. Очки оснащены удобным регулируемым ремешком с карабином, при помощи чего их можно быстро снять, также на очках есть удобные заглушки для ушей. Цвет линз можно выбрать при заказе. В целом практичное и недорогое изделие, на которое почти 4000 заказов.

US $3.64

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Рюкзак Xiaomi

Это удобный рюкзак от известной фирмы Xiaomi, он продуманный и имеет много различных отделений, в том числе и отделение для ноутбука. Рюкзак удобно носить, он не давит на спину. Изделие имеет классический сдержанный дизайн. Покупатели подтверждают в отзывах высокое качество рюкзака, а также рекомендуют его к приобретению.

US $22.95 - 23.73

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Мужские плавки

Для тех, кто не успел к лету купить плавки, предлагаю ознакомиться с данной моделью. Продавец оформил уже много заказов и получил хорошие отзывы. При заказе можно выбрать размер, а также цвет плавок. На данной модели имеется небольшой задний карман, в котором можно носить ключи, деньги, или что-то мелкое.

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US $6.07 - 7.23

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Внешний аккумулятор

Внешний аккумулятор в современных реалиях может пригодиться как на отдыхе, так и дома. А данная модель хорошо объединяет в себе приемлемую цену и хорошие характеристики. В устройстве имеется 20000 мАч для подзарядки различных гаджетов. Аккумулятор поддерживает функцию быстрой зарядки, а также имеет большое количество различных выходных портов и цифровой дисплей для отображения актуальной информации.

US $20.06 - 22.68

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Садовый распылитель для воды

Данный продавец предлагает к приобретению удобный садовый распылитель для воды. Он удобный в использовании, а также имеет несколько режимов распыления воды. Данную модель распылителя можно заказать сразу со шлангом разной длины. На данный лот покупатели оформили уже более 4000 заказов.

US $8.67 - 42.49

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Маска для подводного плавания

Данная маска имеет плоское смотровое стекло, что, по мнению многих пользователей не искажает обзор при плавании. Также маска оснащена специальной дыхательной трубкой с защитой от волн. Для любителей подводной съемки на маске имеется стандартный крепеж для камеры. При заказе можно выбрать размер и цвет изделия.

US $12.61 - 24.98

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Зарядный блок

Это мощный зарядный блок от компании Baseus. Блок имеет три выходных порта для зарядки, а также цифровой индикатор, который показывает ток заряда. Максимальная допустимая нагрузка на данное устройство составляет 3,4 Ампера. В целом зарядку заказало уже более 3400 покупателей и многие оставили положительные отзывы.

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US $8.99

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