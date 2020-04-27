2 DIN Магнитола

Это одна из самых популярных магнитол на сайте с размерами 2 DIN. Она имеет большой сенсорный дисплей, а также ряд механических кнопок для быстрого и удобного контроля. Также дополнительно можно приобрести удобный пульт на руль, с которого можно осуществлять управление магнитолой. Дополнительно можно подключить камеру заднего вида. Также стоит отметить, что в магнитоле предусмотрены все популярные интерфейсы для подключения различных накопителей и устройств. Большим плюсом устройства является его невысокая цена, благодаря всему этому на данный товар уже оформлено почти 8000 заказов.

US $26.47 - 45.84

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Трансмиттер

В случае если в штатной магнитоле нет возможности подключения смартфона или других средств для воспроизведения музыки, можно воспользоваться данным трансмиттером. Он сопрягает смартфон и штатный FM-приемник. Таким образом, можно прослушивать музыку с любого смартфона на вашей магнитоле. Питается трансмиттер от прикуривателя и имеет на своем корпусе дополнительные USB порты для подзарядки различных устройств. В верхней части трансмиттера установлен цифровой дисплей, на котором отображается ток зарядки.

US $10.99

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Видеорегистратор

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Данная модель регистратора имеет две камеры. Первая как обычно снимает ситуацию на дороге впереди автомобиля, а вторая снимает салон автомобиля, что может быть очень удобным решением для ряда автомобилистов. На устройстве имеется также удобный большой дисплей и кнопки для управления.

US $22.39 - 61.25

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Чехлы для сидения

Данный продавец имеет в наличии популярные автомобильные чехлы для сидений. При заказе можно выбрать цвет чехлов, а также комплектацию. Можно заказать как комплект на весь автомобиль, так и на отдельно взятое сидение. Плюсом данного продавца является то, что он может отправить товар со склада в РФ.

US $10.71 - 25.83

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Съемник

Данное устройство предназначено для быстрого и удобного снятия любых подшипников со своей ости или втулки. Устройство простое в использование и не требует долгого изучения принципа работы. Его можно заказать как из Китая, так и со склада в РФ.

US $5.77 - 15.04

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Подстаканник

Если у вас в салоне автомобиля не хватает подстаканников, то данный держатель способен удвоит количество подстаканников. Нижняя часть устройства вставляется в базовый подстаканник, а в верхней части имеет уже два места для стаканов. Само изделие изготовлено качественно и хорошо фиксирует стаканы.

US $9.74

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Органайзер

Данный органайзер крепится на спинку сидения, в нем есть большое количество различных карманов и отделений, которые можно использовать для хранения различный бутылок, планшетов, смартфонов и всяких мелочей. Органайзер отлично подойдет для семейных автомобилистов.

US $8.88 - 17.46

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