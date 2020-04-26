Многофункциональные плоскогубцы

У данного продавца можно приобрести несколько вариантов плоскогубцев и кусачек. Товар очень качественный и изготовлен из специальной инструментальной стали, при этом инструмент имеет удобные рукоятки. На странице с товаров имеется полная техническая характеристика, а покупатели высоко оцениваю качество инструмента.

US $8.76 - 12.94

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Стабилизатор KEELEAD

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Это очень хороший и популярный 3-х осевой стабилизатор. Он отлично подойдет для качественной видеосъемки. На одном заряде устройство работает до 12 часов в режиме непрерывного использования. При этом у данного продавца можно в комплекте заказать популярный и, наверное, самый оптимальный петличный микрофон Boya BY-1M, а также много других полезных гаджетов для качественной видеосъемки.

US $52.25 - 114.78

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Уличный светодиодный светильник

Данная модель имеет водонепроницаемый корпус, а также солнечную панель, которая заряжает аккумулятор без подключения светильника к электросети. В светильнике для экономии заряда имеется два датчика, первый включает светильник, когда на улице становится темно, а второй только когда фиксирует движение. Таким образом, светильник срабатывает только в ночное время и только когда мимо кто-то проходит. Есть возможность поставки со склада в РФ, а также выбрать одну из двух моделей, которые отличаются количеством светодиодов.

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US $7.75 - 8.15

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Беспроводные наушники

Благодаря своей невысокой цене и хорошим характеристикам данная модель имеет огромную популярность среди покупателей. Только на данный момент наушники были заказаны более 70000 раз. Наушники продаются в белом и черном цветах. Они оснащены сенсорными кнопками, а на одном заряде с учетом кейса работают до 12 часов.

US $18.22

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LED лампа для записи видео

Данная лампа предназначена для обеспечения качественной видеосъемки. Она имеет круглую форму с диаметром 260 миллиметров, а также стоит отметить, что она продается сразу со специальным фиксатором для смартфона или камеры. Лампу можно купить со штативом. У продавца на выбор несколько моделей штативов отличающихся максимальной раскладываемой высотой.

US $17.36 - 39.00

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Маска для подводного плавания

Это очень удобная, современная маска для подводного плавания. Она имеет широкий обзор, а также дыхательную трубку с защитой от волн. Также на маске имеется стандартное крепление для фиксации экшн-камеры. У продавца много различных цветов на выбор. А товар хорошо оценивают покупатели.

US $14.72 - 23.22

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Ласты

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Ласты также могут улучшить подводное и надводное плавание. Это практичные и недорогие ласты, у продавца можно выбрать нужный вам размер и цвет. При выборе правильного размера, ласты сидят плотно и надежно. На передней части имеется вырез для пальцев ноги, за счет чего можно скомпенсировать размер и не переживать при оформлении заказа.

US $15.29 - 18.09

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