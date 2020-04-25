Освежитель воздуха

Данный освежитель принудительно направить определенный объем ароматизированного воздуха в салон автомобиля. Он имеет большую емкость для жидкого освежителя. Устройство полностью изготовлено из качественного алюминиевого сплава. При заказе можно выбрать одну из двух моделей, которые отличаются мощность, а также можно отдельно заказать жидкий ароматизатор.

US $12.85 - 26.77

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Видеорегистратор Xiaomi 70mai

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Это очень популярная модель регистратора от известного бренда Xiaomi. Он имеет приемлемую цену, а также сосчитает в себе отличное качество съемки. В нем есть встроенный аккумулятор и датчик удара, при помощи чего регистратор автоматически начнет видеосъемку, при непредсказуемой ситуации даже когда ваш автомобиль находится на парковке. При покупке можно дополнительно заказать карту памяти. А также стоит отметить, что данный товар был заказан более 13000 раз.

US $38.99 - 51.47

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Светодиодный фонарик

Светодиодный фонарик никогда не будет лишним в каждом автомобиле. А у данного продавца можно заказать одну из двух популярных моделей фонариков. Модели отличаются по мощности и яркости свечения. Обе модели изготовлены в алюминиевом корпусе. Также в комплекте с фонариком можно приобрести удобную автомобильную зарядку и дополнительные аккумуляторы.

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US $9.49 - 31.29

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Бюджетный парктроник

Данное устройство представлено в виде комплекса из четырех датчиков, главного блока и простого дисплея. Цвет датчиков сближения можно выбрать при заказе, в комплекте поставляется специальное сверло-коронка для быстрой и удобной установки датчиков. Дисплей монтируется на торпеде автомобиля и схематически показывает сближение с преградой, а также указывает расстояние в метрах до препятствия. Данный лот был заказан более 5500 раз.

US $9.55 - 12.80

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Комплект чехлов

Данный продавец предлагает к приобретению практичный и недорогой комплект чехлов для автомобильных сидений. Есть возможность выбрать цвет при заказе, а вот размер универсальный и подойдет к большинству автомобилей. Также к плюсу можно отнести то, что товар можно заказать со склада в РФ.

US $27.99

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Автомобильный FM-передатчик

Данное устройство предназначено для сопряжения вашего смартфона и стационарной FM-магнитолы в вашем автомобиле. Вы сможете легко прослушивать любую музыку с вашего смартфона на базовой магнитоле. Также в устройстве предусмотрено несколько USB разъемов для зарядки различных гаджетов. В целом устройство выглядит красивым и аккуратным.

US $11.99

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Комплект предохранителей

Данный комплект продается по 100 и по 50 штук. В комплекте имеются предохранители от 2 до 40 ампер. Все комплектация поставляется в удобном пластиковом кейсе, где все предохранители разделены между собой. На данный товар было оформлено уже почти 8000 заказов.

US $3.31

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