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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: спортивная сумка, бинокль и многое другое

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Задний фонарь для велосипеда

Данный задний фонарь производит известная фирма ROCKBROS, которая завоевала хорошие позиции на рынке светотехники. Фонарь имеет водонепроницаемый корпус, а также несколько режимов мерцания. Это простоя и относительно недорогая вещь, которая значительно повысит безопасность движения на велосипеде в ночное время. Также стоит отметить, что в целом устройство отличается хорошим качеством используемых материалов и качеством сборки. 

US $8.00 - 23.10

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Бинокль

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Это недорогой бинокль, который может познакомить вас с увеличительной техникой. Устройство собрано хорошо, линзы чистые, а благодаря своим компактным размерам бинокль сидит в руке удобно. На данный товар более 3000 продаж, а в отзывах можно посмотреть реальные фото, увеличения объектов при помощи данного бинокля. Данный товар отлично подойдет на подарок ребенку.   

US $11.19

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Пляжная обувь 

Данная обувь предназначена для пляжного отдыха. Она защитит ваши ноги от возможных повреждений на пляжи и при входе в водоем. Обувь легкая и в ней удобно плавать. Отлично подойдет для взрослых и детей. В продаже огромное количество расцветок и размеров, а товар на данный момент был заказан более 14000 раз.

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US $6.83 - 9.09

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Спортивная сумка

Данная сумка имеет отличный внешний вид и продается в двух размерах и цветах. Сумка простая, удобная и надежная, ее можно носить как через плечо, так и при помощи обычных ручек. Покупатели высоко оценивают качество материала и качество швов. На данную сумку почти 2000 продаж.  

US $16.16 - 17.59

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Велосипедный фонарик 

Данный фонарик предназначен для крепления на руль велосипеда, однако его можно использовать и не по прямому назначению. У продавца в наличии есть несколько разных моделей, которые имеют конструкционные отличия и соответственно разную цену. Все модели имеют водонепроницаемый корпус.

US $12.68 - 34.05

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Внешний аккумулятор 

Внешний аккумулятор в современных реалиях нужен практически все. И данная модель может стать отличным выбором для подобных устройств. Аккумулятор заключен в надежный корпус, на котором установлен цифровой дисплей. Дисплей отображает актуальную информацию по зарядке. На аккумуляторе имеется также два USB и один USB Type-C разъемы для зарядки различных устройств. А вот сам аккумулятор можно зарядить при помощи трех самых распространенных портов. Емкость данного аккумулятора составляет 20000 мАч.  

US $22.99 - 25.99

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Пылесос Xiaomi Mijia

Данный пылесос невероятно удобен и работает от встроенной батареи. На одном заряде пылесос может работать до 60 минут, при этом сила всасывания составляет 20 КРа. В пылесосе установлен надежный воздушный фильтр, который задерживает все пыль внутри устройства. Пылесос имеет огромную популярность в магазинах, но я добавил ссылку на продавца с максимально выгодной ценой для жителей русскоязычных стран.  

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US $176.99 - 187.60

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