Бюджетный видеорегистратор

Это недорогой, но практичный и удобный видеорегистратор, он монтируется на лобовое стекло при помощи 3М скотча. Регистратор имеет стильный внешний вид, а видео снимает в HD формате с довольно широким углом обзором. В комплекте с регистратором у продавца можно приобрести карту памяти, на которую будет производиться запись видео.

US $14.73 - 23.50

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Датчики давления в шинах

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Данное устройство представлено в виде комплекса из четырех датчиков, которые монтируются на каждое колесо. А также главного модуля, на который в реальном времени выводятся показатели с каждого датчика. Датчики связываются с главным блоком по радио сигналу. А на главном блоке имеется яркий дисплей и маленькая солнечная панель, которая заряжает главный блок от солнца.

US $46.99

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Карбоновая пленка

Данная пленка подходит для отделки, как салона автомобиля, так и корпуса снаружи. Пленка продается в рулонах с размерами, 30 сантиметров ширины и 127 сантиметров длины. При заказе можно выбрать один из предлагаемых цветов. На данный момент товар заказали более 16000 раз.

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US $2.55

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FM-передатчик

Это очень практичное устройство, которое сопрягает ваш смартфон и FM приемник. При этом можно воспроизводить музыку со смартфона на стационарную магнитолу. Также в устройстве есть возможность громкой связи и удобная кнопка ответа на звонок. Питается устройство от прикуривателя, а также имеет большой дисплей и ряд механических кнопок для удобного пользования. На товар уже более 3000 продаж.

US $10.56

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Видеорегистратор Xiaomi 70mai

Это очень популярный регистратор от известного бренда. На данный момент покупатели оформили уже более 31000 заказов. Регистратор снимает видео в отличном качестве и широким углом обзора. Устройство можно приобрести в комплекте с GPS модулем или без него на выбор. Для удобства использования на регистраторе имеется дисплей, а также возможность управления со смартфона.

US $58.99 - 82.03

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Диагностический инструмент

Это популярный и бюджетный сканер для автомобиля. Он предназначен для определения ошибок и поломок в работе различных узлов автомобиля. Также в реальном времени можно отслеживать различные параметры, такие как: частота вращения двигателя, кратковременный и долговременный расход топлива и множество других. Сканер подключается к специальному разъему на автомобиле. А все данные можно просмотреть на смартфоне или планшете, подключившись к сканеру по Bluetooth или Wi-fi.

US $6.23 - 9.99

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Полотенце для мойки

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Данное полотенце предназначено для очистки автомобиля от загрязнения. Благодаря своей специальной ткани оно хорошо справляется с мойки и очисткой автомобиля как внутри, так и снаружи. Полотенце имеет большие размеры, которые составляют 100х40 сантиметров.

US $6.99

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