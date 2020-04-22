Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: солнцезащитные очки, маска для подводного плавания и многое другое
Увлажнитель воздуха
Этот увлажнитель воздуха выполнен в виде декоративного ночника. Поэтому данное устройство выполняет сразу несколько функций. Его можно использовать как ночник, ароматизатор и увлажнитель воздуха. Емкость для воды составляет 200 миллилитров, а в целом устройство имеет компактные размеры, которые составляют 109*109*200 миллиметров.
US $21.99
Солнцезащитные очки
рекламаДанные Солнцезащитные очки можно купить просто по символической цене. Но такая цена распространяется только для новых пользователей. Для этого можно быстро создать новый аккаунт и сделать заказ. Также подобные скидки есть и на множество других товаров для новых пользователей. А у данного продавца есть большой выбор цветовых решений линз и оправ.
Для новых пользователей US $0.30 - 0.62
Обычная цена US $3.30 - 3.62
Бензиновая зажигалка
рекламаЭто довольно маленькая, можно сказать декоративная зажигалка, но она полностью выполняет свои функции. Как все классические зажигалки, данная модель заправляется специальным бензином. Ее можно использовать как брелок, и она может стать отличным символическим подарком.
US $1.99
Женские спортивные лосины
Это довольно популярные женские лосины, которые можно приобрести в разных цветах и размерах. Покупатели оформили уже более 3000 заказов и оставили много хороших отзывов. Также стоит добавить, что для новых покупателей на данный товар выдается купон-скидка на два доллара.
US $11.90
Маска для подводного плавания
Это современная маска для подводного плавания. Она обеспечивает широкий обзор и легкое непринужденное дыхание при погружении подводу. На дыхательной трубке установлено специальное устройство, которое защищает трубку от попадания воды даже при сильных волнах. Маски продаются во многих цветах и в нескольких размерах.
US $14.72 - 23.22
Светодиодный фонарик
Это одна из самых популярных моделей среди бюджетных светодиодных фонариков. Устройство оснащено прочным корпусом из алюминиевого сплава, а пучком света можно управлять при помощи специальной линзы. Фонарик можно заказать в разных комплектациях, в том числе с аккумуляторами и специальным переносным кейсом.
US $4.34 - 13.99
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Беспроводные наушники
Данная модель наушников копирует дизайн от известного бренда. Товар недавно появился у продавца, но уже был заказан более 1200 раз. В комплекте с наушниками за символическую плату можно приобрести защитный кейс с карабином для фиксации. В наушниках используется много хороших функций, которые в целом обеспечивают хорошее звучание и комфортное использование.
US $17.46 - 17.54
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