Увлажнитель воздуха

Этот увлажнитель воздуха выполнен в виде декоративного ночника. Поэтому данное устройство выполняет сразу несколько функций. Его можно использовать как ночник, ароматизатор и увлажнитель воздуха. Емкость для воды составляет 200 миллилитров, а в целом устройство имеет компактные размеры, которые составляют 109*109*200 миллиметров.

US $21.99

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Солнцезащитные очки

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Данные Солнцезащитные очки можно купить просто по символической цене. Но такая цена распространяется только для новых пользователей. Для этого можно быстро создать новый аккаунт и сделать заказ. Также подобные скидки есть и на множество других товаров для новых пользователей. А у данного продавца есть большой выбор цветовых решений линз и оправ.

Для новых пользователей US $0.30 - 0.62

Обычная цена US $3.30 - 3.62

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Бензиновая зажигалка

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Это довольно маленькая, можно сказать декоративная зажигалка, но она полностью выполняет свои функции. Как все классические зажигалки, данная модель заправляется специальным бензином. Ее можно использовать как брелок, и она может стать отличным символическим подарком.

US $1.99

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Женские спортивные лосины

Это довольно популярные женские лосины, которые можно приобрести в разных цветах и размерах. Покупатели оформили уже более 3000 заказов и оставили много хороших отзывов. Также стоит добавить, что для новых покупателей на данный товар выдается купон-скидка на два доллара.

US $11.90

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Маска для подводного плавания

Это современная маска для подводного плавания. Она обеспечивает широкий обзор и легкое непринужденное дыхание при погружении подводу. На дыхательной трубке установлено специальное устройство, которое защищает трубку от попадания воды даже при сильных волнах. Маски продаются во многих цветах и в нескольких размерах.

US $14.72 - 23.22

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Светодиодный фонарик

Это одна из самых популярных моделей среди бюджетных светодиодных фонариков. Устройство оснащено прочным корпусом из алюминиевого сплава, а пучком света можно управлять при помощи специальной линзы. Фонарик можно заказать в разных комплектациях, в том числе с аккумуляторами и специальным переносным кейсом.

US $4.34 - 13.99

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Беспроводные наушники

Данная модель наушников копирует дизайн от известного бренда. Товар недавно появился у продавца, но уже был заказан более 1200 раз. В комплекте с наушниками за символическую плату можно приобрести защитный кейс с карабином для фиксации. В наушниках используется много хороших функций, которые в целом обеспечивают хорошее звучание и комфортное использование.

US $17.46 - 17.54

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