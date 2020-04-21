Биксеноновые линзы

Данные линзы отличной подойду для тюнинга автомобильных фар. Помимо основной функции линзы оснащены декоративной подсветкой. Цвет подсветки можно выбрать при заказе, у продавца в наличии пять различных цветов. Также товар можно заказать со склада в РФ, что значительно ускорит срок доставки.

US $29.50 - 38.00

Перейти в магазин

Пусковое устройство

реклама

Данное устройство предназначено для запуска двигателя внутреннего сгорания, в том случае если по тем или иным причинам базовый аккумулятор не может запустить стартер. Для удобства подключения с пускателем поставляются удобные клеммы для аккумулятора. Электроемкость пускателя составляет 8000 мАч, и его можно использовать как обычный внешний аккумулятор для зарядки различных гаджетов. Также стоит отметить, что пусковой ток устройства составляет 800А.

US $45.75

Перейти в магазин

Лампы для автомобильных фар

Светодиодные лампы для автомобильных фар являются важным и популярным товаром среди автомобилистов. Данный продавец имеет лампы в широком ассортименте, при заказе можно выбрать тип разъема, а также температуру свечения, которая варьируется от 3000 до 25000 К.

реклама

US $8.63 - 13.49

Перейти в магазин

Тестер для аккумуляторов

Данный тестер очень популярный и был заказан более 5500 раз. Для удобства использования в комплекте с тестером поставляются специальные клеммы для аккумулятора. Данное устройство поможет определить возможность восстановления любого автомобильного аккумулятора. При диагностике тестер делает полный отчет, который однозначно поможет принять правильное и своевременное решение.

US $35.69

Перейти в магазин

Ароматизатор воздуха

Данный ароматизатор производит популярная фирма Baseus. Он выполнен в классическом дизайне, а цвет устройства можно выбрать при заказе. В комплекте с устройством поставляется от трех до пяти сменных блоков с ароматизатором. Также сменные блоки всегда можно приобрести отдельно.

US $2.66 - 4.99

Перейти в магазин

Чехля для сидений

Наверное, одним из самых популярных товаров для салона автомобиля является чехлы для сидений. Данные чехлы простые и практичные, они хорошо моются, имеют универсальные размеры, быстро одеваются и снимаются. При заказе можно выбрать один из семи цветов, а также комплектацию. Можно купить как комплект на передние сидения, так и комплект на весь автомобиль.

US $6.10 - 21.84

Перейти в магазин

Видеорегистратор

реклама

Данная модель видеорегистратора имеет приемлемую цену, а также хороший функционал. Регистратор оснащен большим дисплеем, а также основной камерой, которая снимает видео с разрешением 1920х1080P с углом в 170 градусов. Также на устройство оснащено внутренней камерой, которая снимает салон автомобиля с разрешением 640х480P. При желании можно заказать дополнительную камеру заднего вида. В целом довольно удачное и практичное устройство, которое в определенных ситуациях может стать идеальным решением для заказа.

US $22.81 - 55.39

Перейти в магазин

Присоединяйтесь также к Telegram каналу Moonlight Aliexpress или сообществу в VK, там почти каждый день появляются интересные и полезные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание.

реклама

Смотрите также:

Автотовары со скидкой до 50%



