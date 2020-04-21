Летние шлепки

Преимуществом данного товара является невысокая цена и относительно хорошее качество. Шлепки можно заказать в различных цветах и размерах. Несмотря на невысокую цену, изделие имеет красивый и стильный внешний вид. Как и всегда при заказе обуви на странице с товаром имеется специальная таблица с размерами, которая поможет сделать правильный выбор.



US $3.99

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Беспроводная колонка

Данная колонка обладает хорошим звучанием, а также стильной декоративной подсветкой. На колонке для удобства использования имеется небольшой дисплей, на котором отображается актуальная информация. Покупатели хорошо отзываются о звучании колонки и качестве устройства в целом, а на более чем 4000 заказов продавец имеет рейтинг 5 из 5.

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US $17.51 - 18.55

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Бюджетные кроссовки

Предлагаю вашему вниманию недорогие кроссовки, которые отличной подойдут для ношения весной и летом. У продавца в наличии имеется несколько цветовых решений, а также широкий выбор размеров. Для удобства выбора и исключения ошибок при заказе на странице товара имеется удобная таблица размеров.

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US $8.86

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Ночник

Это недорогой и практичный ночник, который можно легко и быстро установить в необходимом месте. У продавца в наличии два варианта, которые отличаются температурой свечения. Светильник оснащен датчиком движения и датчиком освещенности, поэтому в дневное время и когда вас нет в приделах трех метров от устройства, светильник не горит, тем самым экономя заряд батареи. Питается светильник от батареек типа ААА. На данный товар более 10000 продаж.

US $3.58

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Стимулятор для мышц

Скоро лето и большинство из нас захочет привести свое тело в порядок. Помочь в этом сможет данный стимулятор для мышц. Данное устройство нужно использовать в комплексе с физическими упражнениями, однако, несмотря на это тренажер обладает определенным эффектом и поможет в достижение желанного результата. У продавца имеются различные модификации устройства для разных частей тела.

US $6.91 - 13.90

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Беспроводные наушники Bluedio T7

Данные наушники производит известная фирма Bluedio, которая уже не раз подтверждала, что она может изготавливать качественные наушники по приемлемой цене. Наушники имеют полноразмерные амбушюры, которые мягко и плотно облегают ухо. Покупатели отмечают хорошее звучание, а также высокое качество материалов. На данный товар уже оформлено более 6400 заказов.

US $34.83 - 38.70

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Спортивные кроссовки

И замыкает данную подборку популярные спортивные кроссовки, на которые покупатели оформили уже более 4000 заказов. У продавца на выбор имеется четыре цветовых решения. И большой выбор размеров, а в отзывах можно убедиться, что товар качественный и стоит своих денег.

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US $18.16 - 20.17

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