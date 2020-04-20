Профессиональные плоскогубцы

Данный продавец предлагает к приобретению несколько моделей плоскогубцев, которые изготовлены из качественной инструментальной стали. Инструмент оснащен удобными рукоятками. Плоскогубцы легко справляются со своими прямыми задачами, а также имеет дополнительный инструмент для быстрого снятия изоляции с электропроводов разного диаметра. В целом товар популярный и пользуется хорошим спросом у покупателей.

US $13.74 - 14.84

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Светодиодный фонарик

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Это популярный и качественный светодиодный фонарик, который можно заказать в нескольких модификациях отличающихся светодиодами. При заказе можно приобрести фонарик с мощным аккумулятором в комплекте. Корпус устройства изготовлен из алюминиевого сплава, и обладает водонепроницаемыми свойствами. На данный момент продавец оформил уже более 10000 заказов.

US $9.56 - 21.04

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Тактический нож

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Данный нож имеет складную конструкцию, он прост в использовании и быстро раскладывается. Длина лезвия составляет 9 сантиметров, а общая длина составляет 21 сантиметр. Рукоятка очень удобная и имеет прорезиненные вставки. Покупатели хорошо отзываются о товаре и его качестве, а также стоит отметить приемлемую цену на данный товар.

US $10.44

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Сумка для инструмента

Это очень удобная сумка для инструмента. Сумка изготовлена из очень прочных материалов, что позволить переносить инструмент любого веса. А при заказе можно выбрать один из четырех размеров. Также стоит отметить, что материал сумки пропитан специальным водоотталкивающим средством, это позволит защитить инструмент от возможного проникновения влаги. На внешней части сумки имеются также удобные дополнительные карманы для разных мелочей.

US $17.16 - 27.65

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Набор наклеек

Это недорогой набор из 50-ти наклеек на различную тематику. Наклейки подойдут как для использования в помещении, так и на улице. Покупатели отмечают хорошее качество печати. Единственный минус, на который обращают внимание покупатели это довольно долгий срок доставки.



US $1.99 набор 50 штук.

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Телескоп

Данный телескоп поставляется с удобным штативом. Он сразу готов к использованию с коробки. Устройство идеально подойдет для наблюдения за отдаленными объектами, а также за луной. В отзывах можно увидать по фото реальные возможности оптики по приближению. Телескоп можно заказать со склада в РФ.

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US $48.11 - 59.13

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