Вентиляторы охлаждения

Это очень популярные вентиляторы Aigo, которые заслуженно занимают свою лидирующую позицию на рынке. Вентиляторы хорошо справляются со своей задачей, а также благодаря встроенной RGB подсветке вентиляторы могут придать стильный и красивый внешний вид вашему ПК. Вентиляторы можно заказать как поштучно, так и комплектом со специальным контроллером, который будет отвечать за обороты и стили подсветки.

US $11.99 - 54.99

реклама

Компьютерная мышка

Данная мышка имеет семь кнопок на своем корпусе. Помимо стандартных кнопок на мышке установлена кнопка двойного клика, а также две программируемые кнопки. Также есть возможность изменять чувствительность мышки при помощи специальной кнопки, которая расположена выше колесика, при этом максимальное значение DPI составляет 5500. Дополняет все это стильный и практичный дизайн, а также красивая подсветка.

US $6.35 - 9.26

Перейти в магазин

USB переходник

реклама

Это простой и недорогой переходник, который пригодится в том случае если у вас на ПК или ноутбуке не хватает необходимых портов. Переходник можно заказать с поддержкой USB 3.0, а также выбрать один из двух цветов. Устройство простое и практичное, на данный момент его заказали уже более 3400 раз.

US $1.93 - 2.67

Перейти в магазин

SSD накопитель

Далее в подборке я разместил одну из самых недорогих деталей компьютера, которая способна значительно ускорить ваш старенький ПК. Это SSD накопитель бюджетного сегмента, но все же обладающего хорошими скоростными характеристиками. Объем накопитель можно выбрать при заказе, у продавца в наличии накопители от 32 Гб до 2 Тб.

US $12.71 - 201.00

Перейти в магазин

Внешний HDD накопитель

Данные HDD накопители отличаются повышенной надежностью и очень хорошо подходят для хранения важной информации, к примеру, личных фото или ценных файлов. Но его обратной стороной является то, что он работает значительно медленнее своих SSD аналогов. Устройство продается в трех цветах, а объем накопитель можно выбрать от 80 Гб до 2 Тб.

US $12.20 - 74.96

Перейти в магазин





Присоединяйтесь также к Telegram каналу Moonlight Aliexpress или сообществу в VK, там почти каждый день появляются интересные и полезные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание.

реклама

Товары с максимальной скидкой



