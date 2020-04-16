Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: тактический рюкзак, оптический монокуляр и многое другое
Оптический монокуляр
Данный монокуляр имеет большие возможности увеличения как для такого бюджетного устройства. Монокуляр можно заказать со специальным штативом и кронштейном для смартфона, при помощи этих дополнений можно сделать четкие снимки с большим приближением. Корпус устройства прорезиненный, и хорошо сидит в руке. Оптика также имеет хорошую сборку, и в целом товар оставляет только положительные отзывы и эмоции.
US $12.90 - 15.69
Проектор AUN MINI AKEY7
рекламаКомпания AUN занимает одну из лидирующих позиций на китайском рынке среди проекторов. Данная модель имеет яркость в 2800 люменов, возможность воспроизведения картинки в Full HD качестве, также в проекторе имеется встроенный динамик и Bluetooth. Все это и многое другое делает данный проектор компактным, портативным, а также удобным в использовании.
US $79.19 - 105.59
Беспроводная зарядка
Это удобная беспроводная зарядка от лидера подобных устройств, компании Ugreen. Мощность зарядного устройства составляет 10 ватт. В комплекте с беспроводной зарядкой при необходимости можно приобрести зарядный блок и кабель. Устройство довольно популярное и заказано уже почти 4000 раз.
рекламаUS $17.99
Мощный зарядный кабель
Данный зарядный кабель рассчитан на максимальную нагрузку в 5А 40W. Кабель можно заказать в трех стандартных цветах, а также с разной длиной. Кабель продается только с разъемом USB type-C, а также стоит отметить, что кабель производится под известным брендом Ugreen.
US $2.69 - 6.83
Тактический рюкзак
Данный рюкзак изготовлен в тактическом армейском стиле и продается во многих камуфляжных расцветах. Рюкзак пропитан специальной водонепроницаемой смесью, а объем рюкзака составляет 40 литров. Рюкзак удобен в ношении и имеет большое количество карманов и отделений.
US $12.71 - 17.96
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