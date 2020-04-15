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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: беспроводная мышка, мультитул Xiaomi и многое другое

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Беспроводная компьютерная мышка

Это недорогая, но очень красивая и стильная компьютерная мышка. Она имеет простой классический дизайн и продается в четырех цветах. По периметру устройства имеется RGB светодиодная подсветка. Также стоит отметить, что мышка беспроводная и на одном заряде может работать до 7 дней в режиме с подсветкой, а также до 30 дней без подсветки.  

US $8.47

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Кабель для зарядки

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Данный кабель рассчитан на максимальную нагрузку в 3А, а также стоит добавить, что он продается только с одним разъемом, а именно USB Type C. Но при заказе можно выбрать цвет, а также длину кабеля. Длину кабеля можно выбрать от 25 до 300 сантиметров. В разъеме кабеля имеется небольшой светодиод, который используется для декоративной подсветки. Также добавляя, что данный кабель является очень популярный и был заказан более 30000 раз.  

US $1.64 - 4.83

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Потолочный светильник

Светодиодные светильники стремительно захватывают рынок осветительных приборов. Данная модель не стала исключением и пользуется популярностью среди покупателей. Есть возможность выбрать разную мощность светильника и разную яркость, также при покупке можно выбрать температур свечения светодиодов и размер устройства.  

US $4.02 - 12.26

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Зажигалка

Это популярная форсированная зажигалка. Для создания пламени имеется одно большое сопло, а в качестве зажигательной смеси используется бутан. В нижней части устройства имеется клапан для закачивания газа, а в верхней части имеется регулятор пламени, а также предохранитель. На зажигалку оформили уже более 22000 заказов.

US $2.99

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Классические кроссовки

Эти кроссовки копируют дизайн популярных кроссовок от фирмы Xiaomi. Их можно заказать в четырех цветах, а также во всех популярных размерах. Кроссовки имеют хорошее качество, что подтверждают многие покупатели, а в целом на изделия было оформлено более 2400 заказов.   

US $11.50 - 14.99

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Мультитул Xiaomi Mijia

Этот мультитул заслуженно получил широкую популярность среди покупателей. Его разработала и производит фирма Xiaomi. В своем арсенале изделие имеет 10 инструментов различного характера, которые порывают все базовые потребности в универсальном инструменте. Данная модель поставляется в черном матовом цвете, а также добавлю, что я оставляю ссылку на товар с минимальной стоимостью и с бесплатной доставкой.  

US $22.39

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Внешний аккумулятор

Это тонкий и стильный внешний аккумулятор с общей зарядной мощностью в 18 ватт. Электроемкость устройства составляет 10000 мАч. У продавца широкий выбор цветов, а также имеются устройства с цифровым дисплеем для отображения уровня заряда, такие внешние аккумуляторы имеют стоимость немного выше, чем устройства без дисплея.   

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US $10.55 - 12.74

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