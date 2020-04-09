Мощный внешний аккумулятор

Это очень хороший внешний аккумулятор с электроемкостью на 50000 мАч. Его всегда можно взять в дорогу или на отдых где нет стационарных электросетей. Для подсветки на устройстве имеется два светодиода, а для зарядки гаджетов и смартфонов имеется пять разных портов. Суммарная зарядная мощность всех портов составляет 18 ватт.

US $35.70

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Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro

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Это очень популярная и удачная модель смартфона от компании Xiaomi. Только у данного продавца оформлено уже боле 37000 продаж при этом покупатели оставили много положительных отзывов, а рейтинг продавца остается на уровне 4.9. Смартфон имеет большой экран с диагональю 6.53 дюймов, 6 Гб оперативной памяти, а также 64 Гб встроенной памяти. В роли основной камеры выступает блок из четырех камер на 64 Мп. В целом смартфон за свои деньги очень хороший и производительный, с подробными характеристиками вы можете ознакомиться на странице товара.

US $199.00 - 244.00

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Мощный зарядный блок

Часто покупаемые нами смартфоны поддерживают функцию быстрой зарядки, однако с завода они не комплектуются мощными зарядными блоками. Исправить это можно приобретением данного бюджетного зарядного блока с мощностью в 18 ватт. При заказе можно выбрать цвет устройства, а также тип вилки.

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US $2.79

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Наушники Xiaomi Redmi Airdots

Это оригинальные беспроводные наушники от компании Xiaomi. Данная модель очень популярна в связи с невысокой ценой, а также хорошими характеристиками звучания и энергоэффективности. Также в комплекте с наушниками можно приобрести удобный защитный бокс для кейса. Продавец надежный и оформил уже более 15000 заказов, а покупатели оставили множество рекомендаций и отзывов.

US $16.99 - 21.49

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Надувной диван

Скоро лето, пора отпусков и загородных поездок. Скрасить любой отдых на природе поможет данный надувной диван. Он изготовлен из надежного материала, цвет которого можно выбрать при заказе. А плюсом является то, что для его надувания не требуется специальный насос, и накачать диван можно всего за пару минут.



US $13.08

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Смарт-браслет Xiaomi mi Band 4

Далее в подборке я разместил, наверное, самый популярный смарт-браслет в мире на данный момент. У продавца можно приобрести браслет Xiaomi mi Band 4 в различных комплектациях с защитным стеклом и дополнительными сменными ремешками. Данный браслет простой в использовании, надежный в работе. Имеет водонепроницаемый корпус, большую автономность, а также стоит отметить множество спортивных режимов, и точность измеряемых параметров.

US $23.25 - 37.79

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TV-приставка Xiaomi

Это самая популярная TV-приставка от компании Xiaomi. Для обеспечения бесперебойной работы в приставке установлено 2 Гб оперативной памяти, а также 8 Гб встроенной памяти. Работает приставка на базе операционной системы Android tv 8,1. Покупатели оформили почти 30000 заказов, а заказать товар можно со складов из многих стран, в том числе и РФ.

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US $52.23 - 68.99

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