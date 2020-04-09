Подборка полезных и интересных автотоваров с AliExpress, о которых Вы могли не знать: парктроник, стеклоомыватель и многое другое
Видеорегистратор
Это популярный видеорегистратор для автомобилей. Его можно заказать не только из Китая, но и из складов в Украине и РФ, что позволит быстро получить заказываемый товар. Устройство записывает видео на карту памяти, которую при желании можно купить в комплекте с регистратором. Устройство снимает видео в Full HD разрешении с качественной картинкой, при этом угол обзора у объектива составляет 170 градусов. Устройство компактное и клеится на лобовое стекло при помощи специального двухстороннего скотча.
US $54.08 - 63.44
Стеклоомыватель в таблетках
Это очень экономичный стеклоомыватель. Он продается в упаковке по 20 таблеток, при этом одна таблетка разводится на 4 литра воды. Таблетки очень популярны, но я выбрал продавца, у которого не так много продаж, но есть возможность доставки из РФ по сниженной цене. Покупатели отлично отзываются о товаре и его качестве и рекомендуют его к приобретению.
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US $1.04 - 2.45
Светодиодные лампочки
Данные лапочки можно использовать для создания декоративного эффекта. Они имеют RGB светодиоды, а управлять цветом можно при помощи пульта дистанционного управления. Лампы пользуется большим спросом, и на данный момент покупатели оформили более 7000 заказов. Их можно заказать как парой, так и поштучно.
US $0.57 - 3.35
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Держатель для смартфона Xiaomi
Этот держатель не только надежно фиксирует смартфона на торпеде автомобиля, но и имеет функцию беспроводной зарядки. Максимальная мощность зарядного модуля составляет 20 ватт. А также к плюсам можно отнести электрический автоматический зажим, который непосредственно фиксирует смартфон. У данного продавца заказали почти 2000 таких держателей, а покупатели хорошо отзываются о товаре и продавце.
US $32.99 - 38.19
Парктроник
Для тех, кто не привык к габаритам своего автомобиля или просто хочет обезопасить себя и свою машину, предлагаю ознакомиться с данной системой парктроника. Система имеет невысокую стоимость, в нее входит четыре датчика приближения, главный блок и схематический дисплей, который монтируется на торпеду автомобиля. На дисплее отображается информация в реальном времени об опасном сближении автомобиля. При заказе можно выбрать цвет датчиков, что бы они ни выделялись на бампере вашего автомобиля.
US $9.17 - 12.29
Магазин автомобильных фар
Далее в подборке я оставлю ссылку на проверенного продавца автомобильных фар. В магазине можно найти фары как задние, так и передние на различные марки автомобилей. Выбор у продавца довольно большой, а стоимость всегда приемлемая. Продавец надежно упакует и отправит ваш заказа.
Набор клипс
И замыкает данную подборку набор пластиковых клипс различной конфигурации. Такой набор может пригодиться в ремонте или отделке салона вашего автомобиля. Также у продавца можно заказать упаковку однотипных клипс одного цвета в любом количестве. Также имеются в наличие несколько различных наборов на выбор.
US $1.40 - 3.31
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