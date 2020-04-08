Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: беспроводные наушники, потолочный светильник и многое другое
Беспроводные наушники
Это популярная модель беспроводных наушников с отличным звучанием от компании Baseus. Наушники имеют классический дизайн, а при заказе можно выбрать один из четырех цветов. Удобно, что данную модель можно заказать не только из Китая, но из складов в РФ. Емкость аккумулятора в кейсе составляет 450 мАч, что позволяет полностью восстановить заряд в наушниках до 5 раз. На данный товар покупатели оформили уже более 2000 заказов.
US $19.70
Надувной диван
рекламаПреимущество данного дивана является то, что для его надувания не требуется насос. Схему как данный диван можно быстро привести в готовность к использованию я приложу ниже. В сложенном состоянии диван не занимает много места, а использовать его можно как на улице, так и дома в различных погодных условиях. При заказе можно выбрать один из многих цветов изделия.
US $13.08
Женский купальник
рекламаСкоро лето и возможно вам понадобится приобрести купальник. Данная модель очень популярна и имеет много реальных отзывов покупателей. При заказе можно выбрать один из многих вариантов цветовых решений, а также выбрать необходимый размер. Для правильного выбора необходимого размера вам сможет помочь специальная таблица, а также отзывы покупателей.
US $8.48
Беспроводные наушники
Далее в подборке я разместил очень популярные беспроводные наушники, на которые на данный момент более 21000 продаж. Для своих денег наушники звучат хорошо, имеют механические кнопки для управления режимами воспроизведения. Амбушюры мягкие и хорошо облегают уши, при этом они не давят и не мешают при длительном использовании.
US $8.29 - 11.75
Внешний аккумулятор
В последнее время внешний аккумулятор стал практически неотъемлемым гаджетов в каждой семье. Данная модель имеет довольно большую электроемкость в 10000 мАч, а также на корпусе установлено два USB порта для зарядки, и небольшой дисплей для отображения оставшегося уровня заряда. Аккумулятор можно заказать в двух цветах.
US $6.30 - 8.64
Тренажер колесо
Данный тренажер предназначен для тренировки группы мышц, а в частности мышц пресса. Тренажер очень удобный и эффективный, а в комплекте прилагается качественная бесшумная скакалка. У продавца огромный выбор цветов изделия, а на данный момент покупатели оформили уже более 2500 заказов.
US $10.89 - 19.36
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Потолочный светильник
Потолочные светодиодные светильники в последнее время стали очень популярны в связи со своей относительно низкой цене, высокой яркостью, и долгому сроку службы. У данного покупателя большой ассортимент данных устройств. Можно выбрать разную мощность, размер, а также температуру свечения.
US $7.30 - 45.90
Мужские плавки
рекламаИ замыкает данную подборку мужские плавки. Плавки изготовлены в виде классических шорт, при заказе можно выбрать необходимый размер и цвет. Шорты смотрятся легко и стильно, а при изготовлении использовались качественная ткань. Также стоит отметить высокое качество пошива.
US $9.79
рекламаВсех, кого интересуют популярные товары из Китайских магазинов приглашаю подписаться на Telegram канал или сообщество в VK. Там постоянно публикуются интересные и популярные товары.
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