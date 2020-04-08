Беспроводные наушники

Это популярная модель беспроводных наушников с отличным звучанием от компании Baseus. Наушники имеют классический дизайн, а при заказе можно выбрать один из четырех цветов. Удобно, что данную модель можно заказать не только из Китая, но из складов в РФ. Емкость аккумулятора в кейсе составляет 450 мАч, что позволяет полностью восстановить заряд в наушниках до 5 раз. На данный товар покупатели оформили уже более 2000 заказов.

US $19.70

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Надувной диван

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Преимущество данного дивана является то, что для его надувания не требуется насос. Схему как данный диван можно быстро привести в готовность к использованию я приложу ниже. В сложенном состоянии диван не занимает много места, а использовать его можно как на улице, так и дома в различных погодных условиях. При заказе можно выбрать один из многих цветов изделия.

US $13.08

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Женский купальник

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Скоро лето и возможно вам понадобится приобрести купальник. Данная модель очень популярна и имеет много реальных отзывов покупателей. При заказе можно выбрать один из многих вариантов цветовых решений, а также выбрать необходимый размер. Для правильного выбора необходимого размера вам сможет помочь специальная таблица, а также отзывы покупателей.

US $8.48

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Беспроводные наушники

Далее в подборке я разместил очень популярные беспроводные наушники, на которые на данный момент более 21000 продаж. Для своих денег наушники звучат хорошо, имеют механические кнопки для управления режимами воспроизведения. Амбушюры мягкие и хорошо облегают уши, при этом они не давят и не мешают при длительном использовании.

US $8.29 - 11.75

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Внешний аккумулятор

В последнее время внешний аккумулятор стал практически неотъемлемым гаджетов в каждой семье. Данная модель имеет довольно большую электроемкость в 10000 мАч, а также на корпусе установлено два USB порта для зарядки, и небольшой дисплей для отображения оставшегося уровня заряда. Аккумулятор можно заказать в двух цветах.

US $6.30 - 8.64

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Тренажер колесо

Данный тренажер предназначен для тренировки группы мышц, а в частности мышц пресса. Тренажер очень удобный и эффективный, а в комплекте прилагается качественная бесшумная скакалка. У продавца огромный выбор цветов изделия, а на данный момент покупатели оформили уже более 2500 заказов.

US $10.89 - 19.36

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Потолочный светильник

Потолочные светодиодные светильники в последнее время стали очень популярны в связи со своей относительно низкой цене, высокой яркостью, и долгому сроку службы. У данного покупателя большой ассортимент данных устройств. Можно выбрать разную мощность, размер, а также температуру свечения.

US $7.30 - 45.90

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Мужские плавки

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И замыкает данную подборку мужские плавки. Плавки изготовлены в виде классических шорт, при заказе можно выбрать необходимый размер и цвет. Шорты смотрятся легко и стильно, а при изготовлении использовались качественная ткань. Также стоит отметить высокое качество пошива.

US $9.79

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