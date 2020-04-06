Насадка на фары

Данная насадка предназначена для тюнинга базовых передних вар автомобиля. Насадка имеет два контура декоративного освещения. А для удобства на странице товара имеется полная характеристика товара, включая все габаритные размеры, что позволит не ошибиться и проверить совместимость насадок с вашими фарами перед заказом.

US $36.90

Перейти в магазин

Автоматический держатель для смартфона

реклама

Далее в подборке я разместил стильный и очень красивый держатель для смартфона. Преимуществом данной модели является то, что она автоматическая зажимает смартфон специальными кронштейнами. Также к плюсам можно отнести наличие модуля беспроводной зарядки, который всегда подзарядит ваш смартфон.

US $4.94 - 10.23

Перейти в магазин

Чехлы на сидения

Подобные чехлы для автомобильных сидений всегда пользуются большой популярностью. Они стоят относительно недорого и могут максимально долго сохранить сидения в вашем автомобиле в первозданном состоянии. Чехлы просто и быстро устанавливаются, а также они хорошо моются. При производстве данных чехлов использовалась качественная ткань. На данный товар более 4000 продаж, а при заказе можно выбрать как комплект на все машину, так и на отдельно взятое сидение. Также у продавца большой выбор цветов изделия.

реклама

US $5.40 - 22.05

Перейти в магазин

Видеорегистратор

Это очень интересная модель видеорегистратора, которая объединяет в себе две камеры. Таким образом, одновременно происходит видеосъемка дороги и салона автомобиля. В определенных случаях такая модель может быть незаменима. Видео снимается в Full HD разрешении и с углом обзора в 150 градусов. Запись производится на карту памяти, которую нужно докупить отдельно или заказать одном лотом у данного продавца.

US $85.88 - 101.76

Перейти в магазин

Электрический компрессор

Это небольшое компактное устройство поможет быстро накачать любую автомобильную шину. К примеру с шиной легкового автомобиля компрессор справляется примерно за 60 секунд. На устройстве установлен маленький цифровой дисплей, на котором отображается давление в шине. Питается устройство от обычного прикуривателя, а для работы в ночное время на компрессоре предусмотрен светодиодный фонарик.

US $14.99 - 20.99

Перейти в магазин

Насадка на глушитель

Подобные насадки способны быстро украсить вид любого автомобиля. У данного продавца имеются в наличие насадки с фиксирующими хомутами разных размеров, что позволит подобрать товар практически на любой автомобиль. Также стоит отметить что, продавец имеет в наличии матовые и глянцевые насадки, которые изготовлены из высококачественного нержавеющего сплава.

US $14.87 - 16.89

Перейти в магазин

Пленка из углеродного волокна

реклама

Данная пленка имитирует популярный материал среди автомобилистов, а именно углеродное волокно. Данная пленка подойдет для отделки, как слона, так и кузова автомобиля. Продается в рулоне 30*127 сантиметров, а при заказе можно выбрать один из 12 цветов. Данная пленка очень популярная, а продавец уже оформил более 17000 заказов.

US $2.65

Перейти в магазин

реклама

Присоединяйтесь также к Telegram каналу Moonlight Aliexpress или сообществу в VK , там почти каждый день появляются интересные и полезные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание.

Смотрите также:

Товары для домашних питомцев со скидкой до 50%

реклама