Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: беспроводные наушники BlitzWolf, внешний аккумулятор на 30000 мАч и многое другое
Внешний аккумулятор
Внешний аккумулятор может помочь в том случае если, мы отправляемся далеко от бытовой электросети, особенно если это аккумулятор с большой электроемкостью. Данная модель имеет 30000 мАч, на корпусе размещен небольшой цифровой экран, на котором можно увидеть актуальное состояние аккумулятора. В устройстве предусмотрен светодиод для подсветки в ночное время суток. А для зарядки гаджетов на корпусе аккумулятора установлено четыре порта.
US $16.55 - 21.49
Женские лосины
рекламаЭто популярная модель спортивных женских лосин, на данный момент этот товар заказали уже более 3500 раз. У продавца можно выбрать один из трех цветов на выбор, а также имеется большой выбор размеров. На странице товара можно ознакомиться с большим количеством хороших отзывов с реальными фото товара.
US $4.42 - 6.32
Лазерный пирометр
Данный прибор очень удобен для дистанционного измерения температуры. Прибор измеряет температуру в широком диапазоне, и полученные данные выводит на удобный цветной дисплей. Питается устройство от двух батареек типа ААА. И заказать его можно не только из Китая, но из склада в РФ.
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US $12.97 - 22.90
Беспроводные наушники
Это качественные беспроводные наушники, которые производит известная компания BlitzWolf. Наушники на одном заряде работают до двух часов на максимальной громкости, а от кейса их можно всегда подзарядить. Емкость аккумулятора в кейсе составляет 400 мАч, а сам кейс компактный и не займет много места в кармане. В отзывах можно прочитать много хороших мнений о звучании данной модели наушников.
US $30.16 - 31.79
Лазерная указка
Лазерная указка очень удобна в корректировки при наблюдении за ночным небом. Она мощная и светит очень далеко. Данная указка светит зеленым лучом света. В комплекте имеется насадка имитирующая звездное небо, это создает неповторимую обстановку в помещениях или на улице. Однако при использовании данного устройство нужно соблюдать правила безопасности, поскольку лазерный луч может навредить вашему зрению при прямом или отраженном попадании.
US $4.59
Смарт-часы BlitzWolf
Часы изготовлены из приятных на ощупь и качественных материалов, а также стоит сказать, что они имеют классический внешний вид в черном цвете. Вся информация выводится на большой дисплей с диагональю 1,3 дюйма. Также стоит добавить, что корпус часов водонепроницаемый и имеет класс защиты IP 68. На одном заряде устройство работает от 7 до 10 дней, а также стоит отметить широкий функционал данной модели.
US $19.99
Рюкзак
У данного продавца в наличие имеется несколько моделей рюкзаков от известной фирмы Xiaomi. Модели отличаются по функционалу и пошиву, поэтому сильно разнятся по цене. Также при заказе можно выбрать один из нескольких цветов. Любая из моделей очень удобна и продумана и позволит переносить много различных предметов и специальных гаджетов.
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US $22.63 - 42.36
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