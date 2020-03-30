Всем доброго времени суток, дорогие читатели. Грандиозная распродажа в честь десятилетия Aliexpress продолжается и продлится до 01.04.20. В данной подборке я собрал полезные автотовары со скидками, а также ниже я оставил ссылки на центр купонов и главную страницу распродажи. Всем удачных и экономных покупок.

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Центр купонов

Биксеноновые линзы

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Это очень красивые биксеновые линзы для автомобильных фар. Они оснащены дополнительной декоративной RGB подсветкой, которую можно регулировать с любого смартфона предварительно установив специальное приложение. Также стоит отметить, что у данного продавца можно приобрести отдельно как линзы, так и дополнительную подсветку. Линзы с подсветкой сделают вашу машину красивой и незабываемой для окружающих.

US $27.50 - 72.50

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Автомагнитола

Далее в подборке я разместил одну из самых популярных моделей автомагнитол. Популярность к данной модели пришла за счет невысокой цены и отличного функционала. Устройство имеет большой сенсорный семи дюймовый экран, на который выводится вся информация, а также имеются и механические кнопки для удобства использования магнитолы за рулем. На данное устройство можно подключить камеру заднего вида, а также дополнительный пуль, который будет крепиться на руль автомобиля. Данная модель была заказана почти 10000 раз и имеет много хороших отзывов.

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US $27.97 - 46.97

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Видеорегистратор 70mai

Данная модель выпушена совместно с компанией Xiaomi. Она имеет невысокую цену, а к преимуществам можно отнести высокое качество съемки видео в Full HD качестве. Также стоит отметить, что устройство можно подключить к смартфону по Wi-Fi и производить все необходимые манипуляции с телефона. Видео записывается на карту памяти, которая не идет в комплекте и ее можно приобрести отдельно у данного продавца. Стоит добавить, что приятным бонусом является наличие датчика удара. Что позволит снять неприятные мамонты, когда машина находится на парковке.

US $33.99 - 44.87

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Насадки на глушитель

Украсить любой автомобиль смогут декоративные насадки на выхлопную трубу. Данные насадки изготовлены из качественной нержавеющей стали, а также имеют декор в виде карбонового слоя. Насадки продаются с большим диапазоном диаметров, поэтому их можно подобрать практически на любую выхлопную трубу.

US $19.48 - 21.70

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Светодиодные лампы

Еще одним важным фактором безопасности движения в ночное время, является хорошее освещение дороги. Улучшить качество освещения вашего автомобиля способные данные светодиодные лампы. Они продаются под разные типовые разъемы, а их яркость в зависимости от разъема вирируется от 12000 до 16000 Люменов на пару. Лампы продаются в черном цвете.

US $20.24 - 24.23

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Электрический компрессор

Данный компрессор питается от прикуривателя и может быстро накачать колесо при необходимости. Устройство компактное и много места в машине не займет. У продавца имеется две модификации, которые отличаются манометрами. Первая модификация имеет цифровой манометр, а вторая аналоговый и она немного дешевле.

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US $17.57 - 22.91

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Тестер для автомобильных аккумуляторов

Данный тестер способен дать полную информацию о любом аккумуляторе. Таким образом, можно оценить стоит ли реанимировать старый аккумулятор или его уже нужно менять. В комплекте с тестером поставляют удобные клеммы для того что бы подключить устройство к аккумулятору. Тестер поддерживает много языков, в том числе и русский.

US $27.83

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