Всем доброго времени суток, дорогие читатели. Сегодня стартует грандиозная распродажа в честь десятилетия Aliexpress и продлится до 31.03.20. Ниже я добавлю ссылки на центр купонов. Всем удачных и экономных покупок.

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Центр купонов

Водяное охлаждение

Водяное охлаждение это дорогая, но очень эффективная мера по охлаждению вашего ПК. У данного продавца можно приобрести несколько вариантов и комплектаций, а также можно выбрать охлаждение для платформ AMD и Intel. В комплекте имеется все необходимое для обеспечения красивого и эффективного охлаждения ЦПУ.



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US $112.64 - 200.64

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Мощный павербанк

Это большой и мощный внешний аккумулятор на 50000 мАч. В нем имеется четыре порта для подзарядки различных устройств. Один из разъемов поддерживает функцию быстрой зарядки, а также на павербанке имеется два светодиода для обеспечения подсветки в темном месте или в ночное время суток.

US $34.33

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Беспроводная колонка

Это популярная беспроводная колонка с RGB подсветкой, которая может менять свечение под музыку и это создаст неповторимую обстановку. Колонка бюджетная, но обладает хорошим звучанием, а также она изготовлена из довольно хороших материалов и приятная в использовании. Стоит также добавить, что у данного продавца не сильно много продаж, однако, колонка очень популярная на сайте и имеет много хороших отзывов.

US $10.32 - 13.01

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GSM сигнализация

Данную сигнализацию можно купить в разных комплектациях, которые отличаются количеством датчиков открытия, пультов и так далее. Сигнализация при срабатывании отправляет вам SMS или звонит на ваш телефон, и вы сможете отреагировать, вызвав полицию или приехав к вашей собственности лично. Сигнализацию также можно оснастить камерой видеонаблюдения.

US $36.95 - 63.41

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Смарт-часы

Это копия популярных смарт-часов от известной компании, скопирован не только внешний вид, но и интерфейс устройства. Часы можно заказать с разными ремешками, в том числе и с красивыми стальными окрашенными под золото или серебро. Часы работают хорошо и надежно, все измеряемые данные выводятся на дисплей часов или на смартфон с минимальной погрешностью.

US $19.97 - 28.11

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Графический планшет

Это профессиональный графический планшет, который могут использовать дизайнеры или люди, работающие с графическими редакторами. Он прост в использовании и оснащен дополнительными кнопками, которые могут выполнять различные функции и ускорить вашу работу. Планшет имеет диагональ 14 дюймов, а также его можно заказать со склада в РФ.

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US $95.55

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Беспроводной пылесос

Далее в подборке я разместил одну из самых популярных моделей в классе беспроводных пылесосов. Данная модель производится известной и надежной компанией TINTON LIFE. Пылесос может работать в нескольких режимах и имеет сменные насадки. Сила всасывания в данной модели около 8900 Pa, что довольно много для подобных моделей, при этом вес устройства составляет всего 1,5 килограмма, а на одном заряде пылесос работает до 55 минут. Все это сделало данную модель очень популярной и на данный момент она продана более 4000 раз.

US $61.59 - 87.82

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Внешний аккумулятор ROCK

Это простой надежный и недорогой внешний аккумулятор от компании ROCK. Павербанк оснащен цифровым индикатором, который при нажатии на специальную кнопку отображает уровень заряда. Всего аккумулятор имеет 10000 мАч электроемкости, а также три порта для зарядки различных гаджетов.

US $6.93 - 9.99

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Главная страница распродажи

Центр купонов

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