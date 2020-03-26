Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: беспроводная колонка Huawei, TV-приставка Beelink GT King и многое другое

для раздела Блоги
+
Gigabyte 2080 Super - суперпредложение в Ситилинке
Nvidia RTX 8000 - 600 000р
RTX 2060 по старой цене в Регарде
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке

Всем доброго времени суток, дорогие читатели. Совсем скоро С 27.03.20 на Aliexpress стартует распродажа в честь 10-ти летия сайта. Уже сейчас можно подобрать интересные товары и добавить их в свою корзину, распродажа стартует в 10:00 по МСК. 

На данный момент все цены в данной публикации указаны без учета дополнительных скидок.  

Главная страница распродажи  

Центр купонов 

TV-приставка Beelink GT King

реклама

Это одна из самых мощных TV-приставок на сегодняшний день. Работает приставка на базе Android 9,0 и двух процессоров, а именно на четырехъядерном Cortex-A73 ARM и двухъядерном ARM Cortex-A53. В устройстве предусмотрено 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4 с рабочей частотой 3200 MHz, а также имеется 64 Гб встроенной памяти. Все это и многое другое позволяет полноценно наслаждаться всеми возможностями Smart TV и не только.  

US $101.99 - 107.82

Перейти в магазин 

Беспроводная зарядка 

Это беспроводное зарядное устройство с рабочей мощностью 18 ватт. Устройство можно приобрести по вполне приемлемой цене, а если ваш смартфон не поддерживает функцию беспроводной зарядки, вы можете приобрести специальный компактный модуль, который можно установить под чехол любого смартфона. Модуль можно заказать с разными разъемами, а саму зарядную станцию можно купить в четырех цветах.  

реклама

US $1.76 - 3.54

Перейти в магазин 

Мини-ПК

Это довольно мощный компьютер в компактном корпусе. Он имеет много необходимых разъемов для подключения различных устройств и оборудования. Компьютер продается в нескольких модификациях, которые отличаются количество оперативной и встроенной памяти. В целом это довольно интересное устройство, которое очень удобно для выполнения рада задач.

US $157.98 - 219.00

Перейти в магазин 

Power Bank

Далее в подборке я расположил небольшой павербанк с электроемкостью в 10000 мАч. Он имеет компактные размеры, которые составляют 93*63*25 миллиметров, при этом его вес всего 205 грамм. Внешний аккумулятор простой и надежный, имеет три порта для подзарядки различных гаджетов, а также маленький дисплей, на котором в процентном соотношении отображается текущий уровень заряда аккумулятора.  

US $10.33 - 11.08

Перейти в магазин 

Мини-камера

Подобные камеры пользуется большой популярностью в силу своих размеров и невысокой цены, а также благодаря довольно неплохому качеству съемки в формате HD. Ее можно использовать как видеорегистратор или в других целях. В камере имеется датчик движения и инфракрасные светодиоды для ночной съемки. Видео записывается на карту памяти, которую можно приобрести отдельно у данного продавца. Данная камера была заказана более 18000 раз.

US $5.02 - 8.83

Перейти в магазин 

Ноутбук Teclast F6 Plus

Это популярная модель недорого ноутбука с диагональю экрана 13,3 дюйма. Приходит ноутбук с предустановленно операционной системой Windows 10. Что касается характеристик то, в данном ноутбуке имеется 8 Гб оперативной памяти DDR4, а также имеется встроенная память на 256 Гб. Все это работает на базе процессора Intel Gemini lake N4100. На ноутбук оформлено уже более 1000 заказов на данный момент.

реклама



US $328.66

Перейти в магазин 

Беспроводная колонка Huawei

Это очень популярная беспроводная колонка от надежной фирмы Huawei. Она изготовлена в округлом прорезиненном корпусе со скрытыми разъемами, что делает ее водонепроницаемой. Колонка продается в трех цветах, а также стоит добавить, что в корпусе вмонтирован светодиодный фонарик. Колонка на одном заряде в режиме воспроизведения музыки работает боле 10-ти часов, при этом 40-ка миллиметровые динамики издает отличное звучание. На колонку оформлено более 10000 заказов.  

реклама

US $23.65

Перейти в магазин 

 

Присоединяйтесь также к Telegram каналу Moonlight Aliexpress или сообществу в VK, там почти каждый день появляются интересные и полезные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание.

реклама

Смотрите также:

Главная страница распродажи   

Центр купонов 

Электроника со скидкой до 60% 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс электроника гаджеты подборка aliexpress aliexpress 2020 подборка товаров с aliexpress электроника с aliexpress подборка товаров из китая электроника aliexpress на которые стоит обратить внимание распродажа aliexpress топ товаров с aliexpress
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тест видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Mech
6
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 590
13
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
89
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
21
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
40
Обзор и тест корпуса AeroCool AirHawk
9
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Total War: Three Kingdoms
23
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix X570-i Gaming
16
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Plextor M9PGN Plus (PX-1TM9PGN+) объемом 1 Тбайт
16
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
49

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 40
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
18 марта 2020 49
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
16 марта 2020 47
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
23 марта 2020 21
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 89
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
13 марта 2020 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Процессоры AMD Ryzen 5000-й серии смогут совершить огромный скачок производительности
80
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 в честь 13-летия игры Тень Чернобыля сделали фанатам подарок
27
Новые сведения о видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3090 Ampere – сроки выхода и технические характеристики
44
Нейросеть от NVIDIA удвоила производительность видеокарт GeForce RTX в трёх играх – на очереди десятки других проектов
17
Хорошая видеокарта не обязательна — DOOM Eternal запустили и вовсе без неё при 60 fps
17
Qualcomm начнёт обновлять драйверы GPU в мобильных процессорах Snapdragon
7
MSI выпустила 3 игровых монитора Optix с частотой до 240 Гц, откликом 1 мс и ценой всего от $190
18
Один из главных эксклюзивов PlayStation 4 может выйти на ПК
39
Названы сроки появления оперативной памяти DDR5 от Samsung
17
Ubisoft присоединяется к бесплатным раздачам игр
14
Россия готова к удалённой работе из-за коронавируса - Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля
70
Новый пакет текстур для Fallout 4 делает реалистичным весь постапокалиптический ландшафт
2
Исходный код для AMD Big Navi и Arden был частично размещён на Github — хакер оценил данные в 100 миллионов долларов
14
Valve считает, что моддеры рано или поздно отвяжут Half-Life Alyx от VR, но это будет плохо
45
Настольный 8-ядерный процессор Ryzen 7 3700X оказался медленнее нового Ryzen 9 4900HS APU
21
Исходный код чипов AMD Arden и Big Navi похищены
9
В свежем видео движка CryEngine вновь обнаружен намёк на ремастер Crysis
17
Acer представила в России игровой монитор стоимостью 29 990 рублей
17
До конца апреля NVIDIA представит новые продукты
12
После возвращения в Steam Grand Theft Auto IV лишилась многих важных функций
12

Популярные статьи

Как бесплатно раздать себе интернет со смартфона на ПК, метод бедных студентов
54
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 590
13
Выбираем игровой монитор правильно: диагональ, типы матриц, частота обновления
41
Linux vs Windows - попытаемся сравнить объективно
54
Настройки графики - большая шутка разработчиков игр
14
Подсветка блока питания – бессмысленная переплата, но это не точно
23
Флешбэк: Xiaomi Redmi Note 3 – смартфон, который смог
7
ADATA XPG в погоне за двумя зайцами
6
Самые популярные телефоны начала 2000-х: вернемся в прошлое
15
Обзор и тест видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Mech
6

Сейчас обсуждают

Сверхчеловек
13:29
Не надо, все норм. Это все литературный формат и ненависти лично у меня к ним нет. Пусть развиваются, работают над своими пороками.
Half-Life Alyx уже запустили без VR-устройств
Сверхчеловек
13:27
Оооо прелестно, здесь уже целый клан мальчиков.))
Half-Life Alyx уже запустили без VR-устройств
mimigen
13:27
Оба хороши. Наблюдаю за вашей милой беседой с семенной жидкостью и укроботами. В случае продолжения такого диалога - отправлю все на помойку!
Half-Life Alyx уже запустили без VR-устройств
Сверхчеловек
13:24
Малыш, готов пойти в суд за клевету?
Half-Life Alyx уже запустили без VR-устройств
Alexandr Sizov
13:24
поскорей бы, а то гта4-5 уже до дыр пройдена перепройдена ))
Анонс GTA VI может состояться в ближайшее время
Inttz
13:24
Нищеброд,фу,фу,фу)
Half-Life Alyx уже запустили без VR-устройств
Сверхчеловек
13:23
Специально для таких как ты решил ткнуть тебя носиком, как котенка)) Batman arkham vr, BONEWORKS, dead effect 2 vr, DOOM VR, half-life: alyx, hellspit arena, killing floor incursion, Pavlov vr, Proto...
Half-Life Alyx уже запустили без VR-устройств
Bratken
13:22
Да, когда небольшой косяк превращается в полуторачасовое гугление с выкуриванием 60 вкладок... это особое удовольствие. Сам словил пару болячек: 1) Когда гигабитный realtek мог только 100 мбит. два дн...
Linux vs Windows - попытаемся сравнить объективно
RangerXP
13:21
Тут такое дело, разные поколения сравниваются. Моб. Райзен 4000 через неделю появится на полках, а Тигрозеро через год, при оптимистичном развитии эпидемии.
Встроенная графика в процессоре Tiger Lake-U оказалась мощнее, чем RX Vega 8 в Ryzen 9 4900HS
sNQ
13:19
Скорее всего опечатка, предположу что там должно быть 4415 или 4715.
Обзор и тест видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Mech
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем