Всем доброго времени суток, дорогие читатели. Совсем скоро С 27.03.20 на Aliexpress стартует распродажа в честь 10-ти летия сайта. Уже сейчас можно подобрать интересные товары и добавить их в свою корзину, распродажа стартует в 10:00 по МСК.

На данный момент все цены в данной публикации указаны без учета дополнительных скидок.

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TV-приставка Beelink GT King

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Это одна из самых мощных TV-приставок на сегодняшний день. Работает приставка на базе Android 9,0 и двух процессоров, а именно на четырехъядерном Cortex-A73 ARM и двухъядерном ARM Cortex-A53. В устройстве предусмотрено 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4 с рабочей частотой 3200 MHz, а также имеется 64 Гб встроенной памяти. Все это и многое другое позволяет полноценно наслаждаться всеми возможностями Smart TV и не только.

US $101.99 - 107.82

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Беспроводная зарядка

Это беспроводное зарядное устройство с рабочей мощностью 18 ватт. Устройство можно приобрести по вполне приемлемой цене, а если ваш смартфон не поддерживает функцию беспроводной зарядки, вы можете приобрести специальный компактный модуль, который можно установить под чехол любого смартфона. Модуль можно заказать с разными разъемами, а саму зарядную станцию можно купить в четырех цветах.

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US $1.76 - 3.54

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Мини-ПК

Это довольно мощный компьютер в компактном корпусе. Он имеет много необходимых разъемов для подключения различных устройств и оборудования. Компьютер продается в нескольких модификациях, которые отличаются количество оперативной и встроенной памяти. В целом это довольно интересное устройство, которое очень удобно для выполнения рада задач.

US $157.98 - 219.00

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Power Bank

Далее в подборке я расположил небольшой павербанк с электроемкостью в 10000 мАч. Он имеет компактные размеры, которые составляют 93*63*25 миллиметров, при этом его вес всего 205 грамм. Внешний аккумулятор простой и надежный, имеет три порта для подзарядки различных гаджетов, а также маленький дисплей, на котором в процентном соотношении отображается текущий уровень заряда аккумулятора.

US $10.33 - 11.08

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Мини-камера

Подобные камеры пользуется большой популярностью в силу своих размеров и невысокой цены, а также благодаря довольно неплохому качеству съемки в формате HD. Ее можно использовать как видеорегистратор или в других целях. В камере имеется датчик движения и инфракрасные светодиоды для ночной съемки. Видео записывается на карту памяти, которую можно приобрести отдельно у данного продавца. Данная камера была заказана более 18000 раз.

US $5.02 - 8.83

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Ноутбук Teclast F6 Plus

Это популярная модель недорого ноутбука с диагональю экрана 13,3 дюйма. Приходит ноутбук с предустановленно операционной системой Windows 10. Что касается характеристик то, в данном ноутбуке имеется 8 Гб оперативной памяти DDR4, а также имеется встроенная память на 256 Гб. Все это работает на базе процессора Intel Gemini lake N4100. На ноутбук оформлено уже более 1000 заказов на данный момент.

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US $328.66

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Беспроводная колонка Huawei

Это очень популярная беспроводная колонка от надежной фирмы Huawei. Она изготовлена в округлом прорезиненном корпусе со скрытыми разъемами, что делает ее водонепроницаемой. Колонка продается в трех цветах, а также стоит добавить, что в корпусе вмонтирован светодиодный фонарик. Колонка на одном заряде в режиме воспроизведения музыки работает боле 10-ти часов, при этом 40-ка миллиметровые динамики издает отличное звучание. На колонку оформлено более 10000 заказов.

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US $23.65

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