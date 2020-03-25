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Подборка мужских инструментов к распродаже на Aliexpress: УШМ на аккумуляторе, лазерный нивелир и многое другое

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1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке

Всем доброго времени суток, дорогие читатели. Совсем скоро С 27.03.20 на Aliexpress стартует распродажа в честь 10-ти летия сайта. Уже сейчас можно подобрать интересные товары и добавить их в свою корзину, распродажа стартует в 10:00 по МСК. 

На данный момент все цены в данной публикации указаны без учета дополнительных скидок.  

Главная страница распродажи   

Центр купонов 

Сварочный инвертор 

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Сварочный аппарат является незаменимым устройство в любом хозяйстве. У данного продавца можно приобрести надежные инверторы от компании DEKO. На выбор имеется несколько моделей, которые отличаются мощностью. Стоит отметить, что на данный товар оформлено довольно много заказав, а именно почти 4000. Покупатели оставляют много хороших отзывов, а также стоит добавить, что товар можно заказать со складов в РФ, Китае и Украине.     

US $66.18 - 151.04

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Сварочная маска 

У вышестоящего продавца имеются также в наличии маски с автозатемнением рабочего стекла. Затемнение срабатывает моментально и использование данной маски при выполнении сварочных работ никак не может навредить зрению. Фильтр с автозатемнением работает от двух батареек CR2032. А также в наличии у продавца имеется несколько моделей, которые немного отличаются по характеристикам и форме.  

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US $16.41 - 80.33

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УШМ HILDA

Данное устройство питается от бытовой электросети и имеет номинальную мощность в 1100 ватт. УШМ можно заказать с дополнительными расходными кругами, а также с сумкой для хранения и транспортировки. На корпусе имеется регулятор оборотов в виде утопленного колесика. В целом за эти деньги довольно хорошее устройство, которое можно использовать по прямому назначению.

US $32.73 - 51.01

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Электрический строительный фен

Данный фен имеет потребляемую мощность в 2000 ватт. В комплекте с феном поставляется четыре сменных насадки для выполнения различных задач. Устройство можно использовать, к примеру, для удаления старой краски или установки термоусадок на провода, а также для ряда других задач.    

US $19.42 - 27.75

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УШМ на аккумуляторе

Преимуществом данного инструмента является то, что он работает от аккумулятора. Это может быть просто необходимой функцией в определенных ситуациях. УШМ рассчитана на сменные круги диаметром 125 миллиметров, максимальная скорость вращения составляет 9000 оборотов в минуту. При этом вес устройства всего 3 килограмма, что очень удобно при выполнении точной резки. Товар продан более 1000 раз и имеет много положительных отзывов. Также у продавца можно приобрести и другой беспроводной инструмент.    

US $86.99 - 132.99

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Сабельная пила

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Сабельная пила это еще один инструмент, который может быть очень полезным в хозяйстве. При помощи данной пилы можно легко следить за своим садом, заготавливать дрова, а также работать с любыми деревянными и другими материалами. Для работы с разными материалами у продавца можно приобрести различные дополнительные сменные пилы.    

US $57.63 - 71.44

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Лазерный нивелир

Данное устройство просто необходимо при строительстве различных объектов, а также при ремонте и других работах. Для удобства использования в комплектации можно заказать дополнительный штатив или специальный кронштейн для фиксации нивелира на стену. Данный нивелир был приобретен более 6000 раз, а у продавца сохраняется хороший рейтинг.

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US $49.56 - 74.49

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Пирометр

Лазерный пирометр предназначен для дистанционного измерения температуры. Измеряемые показатели выводятся на удобный цветной дисплей. На выбор у продавца две модели, которые отличаются диапазонами температур измерения. Работает устройство от двух батареек типа ААА.   

US $19.99 - 21.99

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Металлоискатель

Это недорогое устройство при выполнении ремонтных работ может защитить хозяина от дополнительных затрат, поскольку заблаговременно может обнаружить проводку в стене, а также устройство можно использовать для поиска арматуры в бетонных стенах, что бы избежать попадания в нее различного крепежа.

US $9.98

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Присоединяйтесь также к Telegram каналу Moonlight Aliexpress или сообществу в VK, там почти каждый день появляются интересные и полезные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание.

Смотрите также:

Центр купонов 

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Главная страница распродажи   

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