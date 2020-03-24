10 лет AliExpress: полезные товары для ПК с предраспродажи – водяное охлаждение, игровая мышка и многие другие товары со скидками
Всем доброго времени суток, дорогие читатели. С 27.03.20 на Aliexpress стартует распродажа в честь 10-ти летия сайта. Уже сейчас можно подобрать интересные товары и добавить их в свою корзину, распродажа стартует в 10:00 по МСК.
На данный момент все цены в данной публикации указаны без учета дополнительных скидок.
Водяное охлаждение
рекламаВ данном лоте представлен комплект эффективного водяного охлаждения для ЦПУ. Комплект водяного охлаждения оснащен большим радиатором для отвода тепла, который обдувается двумя вентиляторами. Помпа выполнена в виде двойной спирали с подсветкой, что очень красиво, если у вас прозрачная крышка на корпусе ПК. Также у продавца имеются в наличии еще более мощные модели водяного охлаждения с радиатором на три вентилятора.
US $136.25
Компьютерная мышка
рекламаЭто очень популярная модель компьютерной мышки, на которую уже более 12000 продаж. Мышка оснащена красивой встроенной подсветкой, а на ее корпусе установлено семь кнопок. Имеется кнопка смены режимов датчика чувствительности, также имеется кнопка двойного клика и две программируемые кнопки. Стоит добавить, что мышка очень удобно сидит в руке при долгом использовании.
US $6.35 - 9.26
Внешний SSD накопитель
Это компактный накопитель от компании KingDian, при заказе можно выбрать необходимый вам объем памяти от 120 Гб до 1 Тб. Размеры данного накопителя составляют 36*66*9 миллиметров, что позволяет легко переносить его даже в обычном кармане. В комплекте имеется кабель с USB 3.0 разъемом, а также имеется переходник с разъемом USB Type-C для подключения накопителя к соответствующим устройствам.
US $31.99 - 104.99
Карты памяти Samsung
Карты памяти могут понадобиться во многих устройствам, а у данного продавца в наличие имеется большой выбор модификаций, которые отличаются скоростью записи, а также объемом памяти. У продавца имеются в наличии несколько удобных вариантов картридеров для данных карт памяти, а также добавлю, что товар был продан более 11000 раз.
US $7.13 - 103.01
Ноутбук CHUWI HeroBook Pro
Это бюджетная модель ноутбука от компании CHUWI. Данная модель хорошо подойдет для выполнения базовых задач, ноутбук легкий и компактный. А к распродаже его можно купить по выгодной цене. В устройстве имеется встроенная emmc память на 256 Гб, но для расширения объема имеется слот для SSD накопителя. Также в ноутбуке имеется 8 Гб оперативной памяти, и процессор Intel N4000. Сразу с ноутбуком можно заказать удобную сумку для транспортировки устройства.
US $239.99 - 257.98
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Графический планшет
Данный планшет можно подключить к любому компьютеру или смартфону. Он поможет дизайнерам или любителям в работе с графическими реакторами. В комплекте с планшетом поставляется удобный стилус, от которого не устает рука. В целом на данный планшет более 9500 продаж.
US $29.19
SSD накопитель Samsung
Это быстрый SSD накопитель в формате 2,5 дюйма. Он произведен известной компанией Samsung, у продавца есть в наличии накопители от 250 Гб до 1 Тб. А для жителей РФ есть возможность заказать товар с местного склада, что значительно ускорит срок доставки. У продавца на странице также можно ознакомиться с подборными характеристиками и отзывами на данный накопитель.
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US $57.59 - 209.15
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