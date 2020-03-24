Всем доброго времени суток, дорогие читатели. С 27.03.20 на Aliexpress стартует распродажа в честь 10-ти летия сайта. Уже сейчас можно подобрать интересные товары и добавить их в свою корзину, распродажа стартует в 10:00 по МСК.

На данный момент все цены в данной публикации указаны без учета дополнительных скидок.

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Центр купонов

Водяное охлаждение

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В данном лоте представлен комплект эффективного водяного охлаждения для ЦПУ. Комплект водяного охлаждения оснащен большим радиатором для отвода тепла, который обдувается двумя вентиляторами. Помпа выполнена в виде двойной спирали с подсветкой, что очень красиво, если у вас прозрачная крышка на корпусе ПК. Также у продавца имеются в наличии еще более мощные модели водяного охлаждения с радиатором на три вентилятора.

US $136.25

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Компьютерная мышка

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Это очень популярная модель компьютерной мышки, на которую уже более 12000 продаж. Мышка оснащена красивой встроенной подсветкой, а на ее корпусе установлено семь кнопок. Имеется кнопка смены режимов датчика чувствительности, также имеется кнопка двойного клика и две программируемые кнопки. Стоит добавить, что мышка очень удобно сидит в руке при долгом использовании.

US $6.35 - 9.26

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Внешний SSD накопитель

Это компактный накопитель от компании KingDian, при заказе можно выбрать необходимый вам объем памяти от 120 Гб до 1 Тб. Размеры данного накопителя составляют 36*66*9 миллиметров, что позволяет легко переносить его даже в обычном кармане. В комплекте имеется кабель с USB 3.0 разъемом, а также имеется переходник с разъемом USB Type-C для подключения накопителя к соответствующим устройствам.

US $31.99 - 104.99

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Карты памяти Samsung

Карты памяти могут понадобиться во многих устройствам, а у данного продавца в наличие имеется большой выбор модификаций, которые отличаются скоростью записи, а также объемом памяти. У продавца имеются в наличии несколько удобных вариантов картридеров для данных карт памяти, а также добавлю, что товар был продан более 11000 раз.

US $7.13 - 103.01

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Ноутбук CHUWI HeroBook Pro

Это бюджетная модель ноутбука от компании CHUWI. Данная модель хорошо подойдет для выполнения базовых задач, ноутбук легкий и компактный. А к распродаже его можно купить по выгодной цене. В устройстве имеется встроенная emmc память на 256 Гб, но для расширения объема имеется слот для SSD накопителя. Также в ноутбуке имеется 8 Гб оперативной памяти, и процессор Intel N4000. Сразу с ноутбуком можно заказать удобную сумку для транспортировки устройства.

US $239.99 - 257.98

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Графический планшет

Данный планшет можно подключить к любому компьютеру или смартфону. Он поможет дизайнерам или любителям в работе с графическими реакторами. В комплекте с планшетом поставляется удобный стилус, от которого не устает рука. В целом на данный планшет более 9500 продаж.

US $29.19

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SSD накопитель Samsung

Это быстрый SSD накопитель в формате 2,5 дюйма. Он произведен известной компанией Samsung, у продавца есть в наличии накопители от 250 Гб до 1 Тб. А для жителей РФ есть возможность заказать товар с местного склада, что значительно ускорит срок доставки. У продавца на странице также можно ознакомиться с подборными характеристиками и отзывами на данный накопитель.

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US $57.59 - 209.15

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