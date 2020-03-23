Всем доброго времени суток, дорогие читатели. С 27.03.20 на Aliexpress стартует распродажа в честь 10-ти летия сайта. Уже сейчас можно подобрать интересные товары и добавить их в свою корзину, распродажа стартует в 10:00 по МСК.

Главная страница распродажи

Центр купонов

Павербанк с беспроводными наушниками

Данные наушники от компании Tomkas можно заказать в двух модификациях. Первая модификация является стандартной моделью с кейсом на 500 мАч, а вторая модификация уже оснащена большим павербанком на 10000 мАч, от которого можно заряжать не только наушники, но и любые сторонние гаджеты. Сами наушники имеют водонепроницаемый корпус и хорошее звучание.

реклама

US $26.75 - 39.98

Перейти в магазин

Вентилятор для ПК

Данный вентилятор имеет довольно высокую цену, но он отличается высоким качеством, а также хорошей производительностью. Для декоративной подсветки в вентиляторе используется восемнадцать RGB светодиодов. Вентилятор на максимальных оборотах нагнетает поток воздуха в 35 cfm.

US $14.40

реклама

Беспроводная колонка

Это красивая беспроводная колонка с RGB подсветкой, данная модель имеет невысокую цену, и она копирует дизайн от популярного бренда. Корпус колонки имеет прочный прорезиненный корпус, а также скрытые разъемы для подключения флеш накопителей и карт памяти. Колонка также отличается хорошим звучанием, что подтверждают многие покупатели в отзывах.

US $15.68

Перейти в магазин

Беспроводные наушники Blitzwolf BW-FYE7

Далее в подборке я расположил популярные наушники от компании Blitzwolf, на данный момент наушники проданы уже более 10000 раз. Покупатели высоко оценивают качество товара, звучание и также время работы наушников без подзарядки. На кейсе имеется четыре светодиода, которые отображают уровень оставшегося заряда аккумулятора.

US $37.70

Перейти в магазин

Экшн-камера EKEN H9

Это очень популярная бюджетная камера от компании EKEN. Ее можно заказать в разных комплектациях, которые отличаются различными креплениями, количеством дополнительных аккумуляторов, а также наличием карт памяти. У продавца имеется модель камеры с кнопкой дистанционного управления, которая может облегчить видеосъемку.

US $31.99 - 68.99

Перейти в магазин

Аккумуляторы

У данного продавца можно приобрести популярные аккумуляторы типа АА и ААА, а также дополнительно можно заказать зарядное устройство с удобным цифровым дисплеем, на котором отображается информация о зарядке каждого отдельно взятого аккумулятора. За один раз в зарядном устройстве можно заряжать до четырех аккумуляторов одновременно. Продавец сразу отмечает, что реальная электроемкость немного ниже, чем заявленная.

US $9.98 - 32.28

реклама

Защитная медицинская маска

Для тех, кто не имеет по тем или иным причинам возможности приобрести защитные медицинские маски, это можно сделать у данного продавца. Продавец отправляет маски очень быстро, а заказать их можно со складов из многих стран. Помните маску нужно менять каждые два часа, а обеспечить полную защиты она не может. Заказать маски можно в упаковках от 10 штук.

US $8.36 - 101.95

Перейти в магазин

реклама

Смотрите также:

Товары для ПК со скидкой до 60%