Автомобильная зарядка

Данное зарядное устройство подключается к разъему прикуриватели и имеет на своем корпусе четыре порта для зарядки смартфонов и различных устройств. Мощность заряд составляет 30 ватт, а один из портов поддерживает Quick Charge QC 3,0. У продавца на выбор имеется два цветовых варианта, а жители РФ могут заказать товар с местных складов.

US $2.93

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Bluetooth колонка

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Это мини bluetooth колонка, на корпусе которой установлена красивая подсветка. Цвет корпуса можно выбрать при заказе, а в нижней части установлен весь интерфейс в виде кнопок управления и различных разъемов для подключения накопителей и карт памяти. Что касается звучания, покупатели отмечают, что оно довольно неплохое как для такой цены устройства. В целом товар продан более 4000 раз.

US $4.36 - 5.34

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Мини HD камера

Производитель данной камеры позиционирует ее как мини-регистратор. А на выбор можно заказать различные комплектации, в которые входят разные фиксаторы и крепления, в том числе можно заказать и водонепроницаемый кейс, а также дополнительные камеры памяти. Камеру можно подключить по Wi-Fi к смартфону, таким образом можно просматривать видео и совершать различные настройки видеосъемки. На данный товар более 5000 продаж.

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US $8.53 - 27.40

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Ночник Xiaomi

Данный ночник производит кампания Yeelight совместно с Xiaomi. Благодаря такому сотрудничеству компании произвели хороший и недорогой ночник. Он светит теплым белым цветом с температурой свечения 2700 Кельвинов, при этом ночник потребляет 0,4 ватта. Таким образом, благодаря надежности и низкому уровню потреблению ночник практически можно не отключать.

US $4.93 - 5.95

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Зарядная станция

Данная станция объединяет в себе ряд различных разъемов для разных устройств, а также беспроводной модуль для зарядки. Это удобная станция, на которой можно одновременно заряжать все гаджеты. Однако учтите, что в устройстве отсутствую силовой блок, в который нужно подключать зарядную станцию. При заказе можно выбрать один из двух классических цветов.

US $13.91

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Смарт-часы

Компания LEMFO давно занимается производством смарт-часов и они производят качественный и надежный товар. У продавца имеется семь цветов на выбор, а корпус данной модели водонепроницаемый и изготовлен по стандартам IP 68. В часах имеется огромное количество различных функций, с которыми лучше ознакомится на странице продавца.

US $23.20 - 26.92

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Компактный павербанк

Известная компания Baseus, которая занимается производством различных товаров отличающихся хорошим качеством, на данный момент произвела еще и компактный павербанк с номинальной электроемкостью 10000 мАч. На устройстве имеется три порта для зарядки, один из которых USB Type-C. А также к плюсам данного устройства можно отнести наличие встроенного кабеля для зарядки.

US $17.72

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