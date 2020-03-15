Мини повербанк

Для тех, у кого часто садится смартфон и заряда аккумулятора не хватает до конца дня, возможно, вам понадобится небольшой внешний аккумулятор. Данная модель изготовлена в компактном красивом корпусе и имеет вес почти 200 грамм. Аккумулятор имеет цифровой индикатор остатка заряда, а также два USB порта. Заявленная электроемкость устройства составляет 10000 мАч.

US $13.99

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Наушники Bluedio

Это недорогая и надежная модель беспроводных наушников от известной фирмы Bluedio. Данная модель была продана более 8000 раз. В наушниках имеется микрофоны для общения, а также установлены многофункциональные механические кнопки для управления. На одном заряде наушники работают от 5 до 6 часов.

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US $18.96

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Зарядное устройство KUULAA

Это довольно мощная зарядка для различных устройств. Ее общая мощность составляет 30 ватт. На зарядном устройстве установлено три USB порта. Один из портов поддерживает функцию быстрой зарядки. Всего зарядка была продана почти 10000 раз, а при заказе будет внимательны, у продавца есть вилки разных стандартов.

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US $4.94

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Стилус для рисования

Данный стилус можно использовать с любым смартфоном или планшетом, он очень удобен для рисования или для каких либо других дизайнерских нужд. Товар популярный и недорогой в целом он продан уже более 7000 раз, а покупатели оставили много положительных отзывов.

US $2.71

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Карта памяти

Карты памяти сейчас используются во многих современных устройствах. У данного продавца можно приобрести оригинальные карты памяти от компании SanDisk, а также можно выбрать различный объем памяти и скорость записи информации. Продавец проверенный и оформил уже почти 10000 заказов на данный товар.

US $3.32 - 17.63

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Беспроводная колонка

Далее в подборке недорогая беспроводная колонка, которая копирует внешний дизайн колонки от популярного производителя. Колонку можно заказать в разных цветах, а все разъемы скрываются под специальной защитной силиконовой крышкой. Емкость аккумулятора составляет 1200 мАч, что позволяет довольно долго использовать ее на максимальной громкости. Колонка пользуется популярностью и имеет более 8000 продаж.

US $10.91

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Канцелярский нож

Благодаря тому, что данный нож производится совместно с известной компанией Xiaomi, он изготовлен из надежных материалов и имеет красивый внешний вид. Нож можно купить с дополнительными сменными лезвиями, которые можно всегда заказать отдельно. Лезвие плавно и легко выдвигается, а сам нож хорошо сидит в руке. Покупатели оставляют много хороших отзывов о товаре.

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US $2.21 - 3.94

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