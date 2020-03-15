Компьютерная клавиатура

Данную клавиатуру можно заказать в нескольких модификациях, в том числе и с русской раскладкой. Также из особенностей отмечу, что это механическая клавиатура, а при заказе можно выбрать один из трех типов переключателей для кнопок, которые отличаются глубиной и мягкостью нажатия. Клавиатура оснащена красивой и стильной RGB подсветкой.

US $23.88 - 42.68

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Бюджетная компьютерная мышка

Данная мышка имеет невысокую цену, и она оснащена многоцветной подсветкой. А также имеет семь кнопок, одна из которых отвечают за переключение уровня чувствительности, а максимальное значение чувствительности составляет 3200 DPI. В целом на товар более 5000 продаж, а покупатели хорошо отзываются о данной мышке и продавце.

US $6.80

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Коврик для мышки

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В наличии у продавца имеется много разных размеров данного коврика. Однако в этом лоте имеется только один принт из мультика Рик и Морти. Коврик стильный и внесет определенный колорит в вашей комнате или станет отличным подарком для ваших близких родственников или друзей. Изделие изготовлено из надежных и качественных материалов.

US $2.70 - 11.70

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Компьютерный вентилятор

Данный вентилятор имеет стандартные размеры 120*120*25 миллиметров. Устройство оснащено светодиодной RGB подсветкой. Корпус вентилятора изготовлен из качественного материала, а в местах фиксации вентилятора к корпусу ПК имеются специальные вставки, которые гасят вибрацию и снижают издаваемый шут от вентилятора при работе.

US $3.83 - 3.97

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Бюджетный вентилятор для ПК

В данном вентиляторе установлена простая одноцветная подсветка, цвет которой можно выбрать при заказе. Корпус вентилятора изготовлен из прозрачного пластика, таким образом, свет от подсветки лучше рассеивается. Максимальная скорость вращения лопастей в данном вентиляторе составляет 1500 оборотов в минуту. А в целом товар имеет невысокую цену и довольно хорошо справляется со своей задачей.

US $2.65 - 4.01

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Внешний SSD KingSpec

Данный накопитель производит известная и надежная фирма KingSpec. Корпус SSD накопителя изготовлен из металла, при этом цвет устройства можно выбрать во время оформления заказа. Также можно выбрать объем памяти от 128 Гб до 1 Тб. В отзывах можно увидеть много реальных тестов скорости передачи данных этой модели накопителя.

US $25.50 - 226.53

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Подсветка для монитора

Это простая и недорогая подсветка, которую можно смонтировать на любой монитор. Данная подсветка не работает, так как ее Ambilight аналог, но она простоя в монтаже, а для ее активации подсветки нужно подключить в любой USB порт. Длину светодиодной ленты можно выбрать, а также можно заказать водонепроницаемую ленту при необходимости.

US $1.13 - 10.44

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Корпус для ПК

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Это открытый корпус для ПК. Данная платформа поможет тем, кто любит часто экспериментировать со своим компьютером, меняет различные комплектующие или занимается тестированием компонентов ПК на постоянной основе. Платформа простая и надежная, так как изготовлена из алюминия, а после получения не потребует много времени для сборки.

US $33.27

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