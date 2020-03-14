Мужские часы

Данная модель часов популярна на сайте Aliexpress, она имеет богатый внешний вид и изготовлена из качественных и приятных на ощупь материалов. Часы продается в разных цветовых решениях и при заказе можно выбрать как цвет часов, так и цвет ремешка к ним. Часы водонепроницаемые и поставляются в красивой упаковке, что очень удобно, если товар покупается на подарок. Продавец оформил уже почти 5000 заказов и имеет много положительных и восторженных отзывов.

US $23.19 - 26.99

Перейти в магазин

Наушники

реклама

Это удобная полноразмерная модель наушников, которая имеет мягкие и удобные амбушюры. В наушниках установлены пятидесяти миллиметровые динамики, которые воспроизводят звук на частотах 20 Гц - 20 кГц. Данная модель наушников пользуется популярностью, а если вы живете в РФ, то товар можно заказать с местных складов, что значительно ускорит срок доставки.

US $18.99 - 28.08

Перейти в магазин

Внешний аккумулятор

Это простой, но надежный внешний аккумулятор от компании ROCK, которая хорошо зарекомендовала себя в данном сегменте товаров. Для удобства использования на устройстве установлен цифровой индикатор, на котором всегда можно проверить оставшейся уровень заряда. Общая электроемкость аккумулятора составляет 10000 мАч, а для зарядки имеется два USB порта.

реклама

US $7.13 - 8.02

Перейти в магазин

USB флешка JASTER

Данный накопитель продается в стильных корпусах в виде героев из вселенной Звездных Войн. Корпус изготовлен из твердого пластика, который сложно повредить при падениях или в период эксплуатации. При заказе можно выбрать объем памяти накопителя от 4 ГБ до 64 ГБ. Для удобства накопитель можно повесить на ключи.

US $2.05 - 3.94

Перейти в магазин

Перчатка для вычесывания животных

Если у вас живут животные в доме, то вы знаете, какой проблемой может стать шерсть. Для своевременного вычесывания можно приобрести специальную удобную щетку в виде перчатки. Животным такой процесс нравится, а вы можете буквально за пару раз вычесать вашего любимца.

US $1.65 - 4.06

Перейти в магазин

Солнцезащитные очки

Скоро придут долгие солнечные дни, и для защиты глаз понадобится солнцезащитные очки. У данного продавца можно выбрать много цветов данной модели очков, а также можно выбрать цвет линз. Товар поставляется в надежной коробке, а в комплекте имеется удобный футляр. Очки проданы более 28000 раз и имеют много положительных отзывов.

US $11.79

Перейти в магазин

RGB подсветка

Это готовый комплект для организации качественной RGB подсветкой. В комплекте имеется светодиодная лента длиной в пять метров, блок питания и контролер, а также пульт дистанционного управления. При необходимости светодиодную ленту можно заказать в водонепроницаемом покрытии.

реклама

US $9.04 - 16.45

Перейти в магазин

Присоединяйтесь также к Telegram каналу Moonlight Aliexpress или сообществу в VK, там почти каждый день появляются интересные и полезные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание.

реклама

Смотрите также:

Товары для активных людей со скидкой до 40%



