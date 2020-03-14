Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: мужские часы, внешний аккумулятор и многое другое
Мужские часы
Данная модель часов популярна на сайте Aliexpress, она имеет богатый внешний вид и изготовлена из качественных и приятных на ощупь материалов. Часы продается в разных цветовых решениях и при заказе можно выбрать как цвет часов, так и цвет ремешка к ним. Часы водонепроницаемые и поставляются в красивой упаковке, что очень удобно, если товар покупается на подарок. Продавец оформил уже почти 5000 заказов и имеет много положительных и восторженных отзывов.
US $23.19 - 26.99
Наушники
рекламаЭто удобная полноразмерная модель наушников, которая имеет мягкие и удобные амбушюры. В наушниках установлены пятидесяти миллиметровые динамики, которые воспроизводят звук на частотах 20 Гц - 20 кГц. Данная модель наушников пользуется популярностью, а если вы живете в РФ, то товар можно заказать с местных складов, что значительно ускорит срок доставки.
US $18.99 - 28.08
Внешний аккумулятор
Это простой, но надежный внешний аккумулятор от компании ROCK, которая хорошо зарекомендовала себя в данном сегменте товаров. Для удобства использования на устройстве установлен цифровой индикатор, на котором всегда можно проверить оставшейся уровень заряда. Общая электроемкость аккумулятора составляет 10000 мАч, а для зарядки имеется два USB порта.
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US $7.13 - 8.02
USB флешка JASTER
Данный накопитель продается в стильных корпусах в виде героев из вселенной Звездных Войн. Корпус изготовлен из твердого пластика, который сложно повредить при падениях или в период эксплуатации. При заказе можно выбрать объем памяти накопителя от 4 ГБ до 64 ГБ. Для удобства накопитель можно повесить на ключи.
US $2.05 - 3.94
Перчатка для вычесывания животных
Если у вас живут животные в доме, то вы знаете, какой проблемой может стать шерсть. Для своевременного вычесывания можно приобрести специальную удобную щетку в виде перчатки. Животным такой процесс нравится, а вы можете буквально за пару раз вычесать вашего любимца.
US $1.65 - 4.06
Солнцезащитные очки
Скоро придут долгие солнечные дни, и для защиты глаз понадобится солнцезащитные очки. У данного продавца можно выбрать много цветов данной модели очков, а также можно выбрать цвет линз. Товар поставляется в надежной коробке, а в комплекте имеется удобный футляр. Очки проданы более 28000 раз и имеют много положительных отзывов.
US $11.79
RGB подсветка
Это готовый комплект для организации качественной RGB подсветкой. В комплекте имеется светодиодная лента длиной в пять метров, блок питания и контролер, а также пульт дистанционного управления. При необходимости светодиодную ленту можно заказать в водонепроницаемом покрытии.
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US $9.04 - 16.45
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