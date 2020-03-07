Подборка полезных и интересных автотоваров с AliExpress, о которых Вы могли не знать: декоративная подсветка, дублирующие зеркала заднего вида и многое другое
Подсветка для автомобиля
Данную подсветку можно заказать в нескольких размерах, и она монтируется под днище автомобиля. Монтаж много времени не занимает, также удобно что вся проводка уже подключена и для того чтобы подсветка заработала ее нужно только подключить к электросети автомобиля. В подсветке имеется много режимов свечения, а также стоит отметить, что она полностью водонепроницаемая.
US $17.22 - 39.00
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Декоративная пленка
Данная пленка предназначена для тюнинга автомобиля, она продается в готовых рулонах длиной два метра и шириной пятьдесят сантиметров. Пленка имитирует карбон, это популярный материал среди автолюбителей. При заказе также можно выбрать один из четырех цветов.
US $7.30 - 9.26
Инструмент
рекламаДанный инструмент поможет как в проклейки различных пленок, так и в монтаже разнообразных элементов декора салона. В этом недорогом наборе имеется всевозможные инструменты, шпателя и лопатки для аккуратной и быстрой работы с разнообразными видами отделки салона. Покупатели отмечают, что качество изделий находится на высоте и полностью соответствует для своих задач.
US $14.72
Органайзер для задних пассажиров
Данный органайзер монтируется на спинку переднего сидения. В нем много различных отделений и карманов для разнообразной мелочовки. На выбор у продавца есть несколько вариантов для заказа, которые отличаются конфигурацией карманов. Есть вариант органайзера с откидным столиком, а при заказе можно выбрать цвет изделия.
US $11.00 - 13.75
Освежитель воздуха
Освежитель воздуха для автомобиля стал очень популярным товаром и установлен практически в каждом автомобиле. Данная модель выполнена в виде авиационного двигателя. Устройство монтируется на дефлектор воздуховода и при потоке воздуха лопасти освежителя вращаются и распространяют приятный запах по автомобилю.
US $2.49 - 3.99
Светодиодные лампы для фар
Светодиодные лампы для фар долговечны и светят очень ярко. У данного продавца можно выбрать необходимый разъем подключения, а также температуру свечения, и даже страну доставки среди которых есть и РФ. Также у данного поставщика имеется две модели ламп, которые отличаются размером и яркостью свечения. Данные лампы очень популярны и на данный момент продавец оформил более 18000 заказов и получил много положительных отзывов.
US $6.86 - 18.19 набор 2 шт.
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Зеркала заднего вида
Данные зеркала крепятся на основные зеркала заднего вида и предназначены для расширения угла обзора. Благодаря своей форме у водителя расширяется угол обзора, и он может видеть слепые зоны. Это повышает безопасность при вождении автомобиля, а также является очень удобным, быстрым и недорогим решением проблемы обзора слепых зон. В комплект поставки входит два зеркала.
US $3.87
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