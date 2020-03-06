Светодиодные вставки для корпуса ПК

Данные светодиодные вставки эластичные и им можно придать любую форму, питание подсветки подключается к материнской плате. А в комплекте имеется разнообразный крепеж, которым можно фиксировать подсветку в корпусе ПК, как на винты, так и на 3м скотч. Светодиодные вставки крепятся быстро и надежные, а переход между цветовой палитрой плавный и красивый. В целом это хорошее решение для моддинга вашего ПК.

US $18.54

Перейти в магазин

SSD накопитель

реклама

SSD накопитель значительно увеличивает скорость передачи данных, что сильно отражается на скорости работы ОС и различного ПО. У продавца широкий выбор моделей, которые отличаются объемом памяти, и заказать можно накопители от 16 Гб до 2 Тб. Продавец надежный и оформил уже более 12000 заказов при этом у него хороший рейтинг, который составляет 4,9 из 5.

US $12.78 - 219.88

Перейти в магазин

Вентиляторы охлаждения

Эти вентиляторы монтируются на корпус ПК и имеют стандартные размеры, которые составляют 120*120*25 миллиметров. Вентиляторы оснащены RGB подсветкой, а также они изготовлены в качественном прорезиненном корпусе. Максимальная скорость вращения лопастей составляет 1500 оборотов в минуту.

реклама

US $3.15 - 4.15

Перейти в магазин

Термопаста

Термопаста периодически нужна для планового ТО каждого компьютера. У данного продавца можно приобрести популярную и надежную пасту в специальных шприцах дозировкой от 2 до 8 грамм, а также есть возможность заказать пасту в большой емкости по 20 грамм. Каждая емкость для пасты приходит в индивидуальной упаковке.

US $1.92 - 24.58

Перейти в магазин

Кулер для SSD M2

Данный кулер предназначен для накопителей типа М2. При заказе можно выбрать цвет радиатора. На каждом радиаторе установлен вентилятор охлаждения, а также цифровой дисплей, на который выводится текущая температура накопителя. Такой кулер значительно снизит температуру любого SSD M2 накопителя. US $2.95 - 9.85

Перейти в магазин

Кулер для ЦПУ

Это очень хороший кулер по вполне приемлемой цене. При заказе можно выбрать цвет подсветки, а также количество вентиляторов. Конструкция радиатора позволяет установить от одного до трех вентиляторов на кулер, также стоит отметить, что для отвода тепла от процессора к радиатору используется сразу шесть медных трубок.



US $17.75 - 22.99

Перейти в магазин

Набор винтов для ПК

И замыкает данную подборку набор винтов, специально предназначенный для персонального компьютера. В наборе всего 228 штук винтов и диэлектрических шайб. В наборе есть крепеж для крышек от корпуса ПК, для вентиляторов, и многого другого. Все винты поставляются в удобном пластиковом кейсе.

US $8.40

реклама





А для тех, кому интересны товары из Китайских магазинов подписывайтесь также на Telegram канал или сообщество в VK.

Смотрите также:

реклама