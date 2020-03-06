Светящийся брелок

Данный брелок имеет титановый корпус с прозрачным цилиндром, в котором светится тритий. Свечение не яркое, но достаточное что бы увидеть брелок в темном месте, а при заказе можно выбрать один из девяти цветов свечения. Брелок не требует подзарядки, и благодаря специальным элементам будет излучать свет на протяжении 25 лет.

US $23.78

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Магнитный кабель для зарядки

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Данный кабель можно заказать с разными разъемами для различных смартфонов. Данная модель имеет декоративный светодиод, который светится в темноте и служит индикатором зарядки. А кабель выполнен с применением оптоволокна, которое передает свечение от светодиода на всей протяженность кабеля. При заказе можно купить кабель длиной на один или два метра.

US $0.81 - 2.37

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Кабель для зарядки

Еще одним популярным кабелем для зарядки различных устройств является данная модель. Этот кабель подключается в один порт к зарядному устройству, а на выходе имеет разделение на три разъема: micro USB, USB type-C, lightning. Длина провода составляет 1,2 метра, а у продавца на выбор имеется четыре цвета.

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US $2.44

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УШМ с аккумулятором WOSAI

Данный инструмент работает от аккумулятора на 20 вольт, при заказе можно заказать несколько аккумуляторов в комплекте. А также стоит добавить, что продавец прикладывает специальную шайбу, которая позволяет устанавливать расходные круги стандарта наших стран. Покупатели хорошо отзываются о товаре и дают развернутые отзывы об использование инструмента в различных режимах.

US $73.57 - 164.30

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Мужские часы

Это очень красивая модель мужских часов. Часы имеют богатый внешний вид, и поставляется в подарочной коробке. У поставщика имеется два цветовых решения для корпуса. А в целом часы были проданы почти 10000 раз. Все дополнительные циферблаты полностью работоспособны и выполняют свою функцию, а корпус часов водонепроницаемый.

US $20.99

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Зарядное устройство

Главным преимуществом данного устройства является наличие четырех портов для зарядки различных девайсов. Общая мощность зарядки составляет 48 ватт, а также стоит отметить, что один из портов поддерживает функцию быстрой зарядки QC 3,0. Зарядка недорогая и очень популярная, на данный момент устройство продали более 57000 раз.

US $1.88 - 2.09

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Раскладной нож

Эту модель ножа можно заказать сразу с точильным камнем, которым можно всегда поправить лезвие. Нож имеет складную конструкцию, а также дополнительный стропорез, который установлен на рукоятке ножа. Длина лезвия составляет 95 миллиметров, поэтому при заказе уточните законодательство вашей страны во избежание проблем.

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US $2.52 - 10.42

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Игровой набор

Условно данный набор можно назвать игровым, в него входит компьютерная мышка с красивым дизайном и светодиодной подсветкой. Сразу в комплекте имеется коврик для мышки. А также неплохие наушники с микрофоном и RGB подсветкой. В комплекте лот не очень популярный, но по отдельности данные товары пользуются большой популярностью на сайте.





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US $7.76 - 26.27

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