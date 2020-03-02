Смарт-часы

Это красивая модель смарт-часов, которая имеет широкий функционал. При заказе можно выбрать цвет, как самих часов, так и цвет ремешка для них. Пульсометр работает точно, а для отслеживания статистики можно использовать удобное приложение для Android. На одном заряде часы работают до 7 дней.

US $19.66 - 21.67

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Внешний аккумулятор

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Внешний аккумулятор всегда может выручить, в случае если ваш смартфон быстро разряжается или вам необходимо часто подзаряжать различные устройства. Также такой аккумулятор поможет в долгой дороге. Емкость данного аккумулятора составляет 10000 мАч и он произведен надежной фирмой ROCK. Устройство имеет приемлемую цену, а покупатели оставили много положительных отзывов о данном устройстве.

US $7.35 - 8.85

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Камера видеонаблюдения

Данная камера снимает видео с высоким разрешением и в отличном качестве. В камере установлен датчик движения, а также имеется возможность вращаться на 360 градусов по горизонтали и на 90 градусов по вертикали. Видеосигнал может предаваться по Wi-Fi или записываться на карту памяти. На данную камеру в целом более 6000 продаж.

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US $30.58 - 39.60

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Набор инструментов

Это недорогой, но довольно полезный набор, который может пригодиться в любом доме. В комплект входит большое количество сменных бит, а также имеется специальный магнит для намагничивания отверток и бит, которые имеются в комплекте. В набор входят также пинцеты и специальные инструменты для разборки и сборки различной электроники.

US $11.78

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Беспроводные наушники

Это недорогая, но очень популярная модель беспроводных наушников. На данный момент эта модель продана более 15000 раз. Наушники можно купить в двух цветах, а также есть возможность заказать товар со склада в РФ, что ускорит доставку для жителей России. Покупатели хорошо отзываются о данной модели и подтверждают что в наушниках отличное звучание.

US $14.03 - 14.57

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Игровые наушники

Это бюджетная модель игровых наушников с большими динамиками и удобными амбушюрами, также в данной модели имеется микрофон для общения. Наушники оснащены декоративной подсветкой, которая питается от USB кабеля. Наушники недорогие, но имеют довольно неплохое звучание.

US $14.67 - 19.20

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Квадрокоптер ZWN

Это недорогой дрон, который поможет освоиться с подобной техникой и даст навыки для управления более дорогими моделями. У данного продавца можно заказать много дополнительных товаров, таких как лопасти, аккумуляторы и так далее. При заказе также можно выбрать камеру, которые отличаются разрешением съемки.

US $45.99 - 117.75

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