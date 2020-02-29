Декоративный светильник

Одним из лучших способов украсить помещение является установка декоративного светильника. Данный осветительный прибор создает световой рисунок на стене, причем цвет свечения можно выбрать при заказе. У продавца есть несколько вариантов данного светильника, которые отличаются конструктивно по способу крепления.

US $10.32

Перейти в магазин

Автоматический дозатор

Данный дозатор является удобным способом для нанесения жидкого мыла на руки. Подобное устройство не только облегчает процесс мытья рук, но и благодаря процессу вспенивания экономит расходное жидкое мыло. Также стоит отметить, что дозатор срабатывает автоматически при поднесении рук к специальному соплу. Дозатор питается от четырех батареек типа ААА.

реклама

US $12.79

Перейти в магазин

Женские шортики

Это популярная модель женских шортиков, на которую уже более 4000 продаж. У продавца в наличии есть несколько цветов на выбор, а также можно выбрать необходимый для вас размер. Довольно хорошая летняя модель по приемлемой цене. Покупатели также отмечают хорошее качество изделия и приятную ткань на ощупь.



US $3.85 - 4.50

реклама

USB хаб ORICO

Это простое и надежное устройство, которое можно заказать в двух цветах и двух конфигурациях. Что касается конфигураций то устройство можно заказать с поддержкой USB 3,0 или USB 2,0. Концентратор имеет четыре порта для подключения различных устройств, а при заказе можно выбрать еще и длину кабеля. US $3.19 - 7.99

Перейти в магазин

Профессиональные плоскогубцы

При выполнении различных работ для облегчения и ускорения выполнения поставленной задачи нужен профессиональный инструмент. У данного продавца можно заказать по приемлемой цене несколько вариантов качественных плоскогубцев. Продавец при оформлении заказа прикладывает полезный подарок каждому покупателю.



US $11.99 - 12.95

Перейти в магазин

Увлажнитель воздуха

Контроль и регулировка микроклимата в помещение довольно важное мероприятие для нашего здоровья. Одним из работоспособных и доступных устройств является увлажнитель от компании Xiaomi. Данная модель имеет емкость для воды на пять литров, что позволит непрерывно работать до 12 часов. Также устройство оснащено ультрафиолетовой лампой, которая обеззараживает воду. В целом очень хорошее устройство с удобным интерфейсом управления.

US $34.95 - 38.71

Перейти в магазин

Кабель для зарядки

Данный кабель производит фирма Baseus. Кабель отличается качеством и надежностью, а также полным соответствием заявленным характеристикам. Кабель подойдет для всех устройств, в которых имеется интерфейс USB Type-C. А для индикации зарядки имеется красивый RGB светодиод. Данный товар хорошо зарекомендовал себя и имеет более 36000 продаж.

US $1.56 - 4.60

Перейти в магазин

А для тех, кому интересны товары из Китайских магазинов подписывайтесь также на Telegram канал или сообщество в VK.

Смотрите также:

Товары для дома со скидкой до 50%

реклама



