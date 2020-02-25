Тритиевый брелок

Данный брелок излучает характерное свечение определенного цвета. Источник света в нем не требует подзарядки или какого-либо источника питания, свечение основано на тритии и светится около 25 лет непрерывно. Такой брелок безопасен и благодаря своему корпусу не имеет вредного излечения, а также стоит отметить, что корпус выполнен очень надежно и исключает случайные повреждения. Такой брелок не только красив, но и поможет в темноте найти те вещи, на которые его можно повесить.

US $28.06 - 40.56

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Светодиодная лампочка Xiaomi Yeelight

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Это одна из самых популярных моделей подобных лапочек. Она имеет стандартный цоколь Е27, а ее мощность составляет 10 ватт, при этом максимальная яркость составляет 800 люменов. Это самый простой способ сделать красивое RGB освещение в любом помещении. Лампочкой можно управлять через смартфон, выставляя разные режимы свечения, а также можно настраивать время включения и выключения, что позволит эмитировать ваше присутствие в доме, когда вы на отдыхе или в отъезде по делам.

US $17.63 - 19.99

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Декоративный светильник

Данный светильник предназначен для создания декоративного освещения в виде направленного луча света с определенным цветом. При заказе можно выбрать цвет корпуса, а также цвет свечения. Светильник имеет надежный водонепроницаемый корпус, поэтому при желании его можно смонтировать на улице.

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US $16.23 - 16.98

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Портативная Bluetooth колонка

Данная колонка имеет небольшие размеры, что позволит без труда носить ее с собой, при этом она издает приятное звучание при прослушивании музыки. Музыку можно воспроизводить как со смартфона предварительно подключившись по bluetooth или с карты памяти, которую можно вставить в специальный слот на колонке.

US $9.89 - 20.69

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Термометр Xiaomi

Для тех, кто следит за микроклиматом в своем помещении, возможно, обратят внимание на данное устройство от компании Xiaomi. Это бюджетный термометр с гигрометром, который можно подключить к умному дому Xiaomi или использовать как отдельные взятые датчики для контроля над микроклиматом. Статистику измерения всегда можно увидеть на смартфоне предварительно установив специальное приложение.

US $4.98 - 16.20

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Bluetooth Адаптер

В данном адаптере имеется два рабочих режима. Первый RX (BT-приемник) - прием сигнала по bluetooth и передача по AUX, т.е. сделает колонки или наушники беспроводными. Второй TX (BT-передатчик) - прием сигнала по AUX и передача по bluetooth, т.е. научит телевизор передавать звук по bluetooth. Режимы переключаются простым перезапуском адаптера.

US $2.99

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Bluetooth наушники Baseus

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Данная модель наушников надежная и имеет много продаж, также наушники оснащены функцией беспроводной зарядки. При заказе обратите внимание, что есть модель с поддержкой только проводной зарядки, она стоит немного дешевле. Звучание на наушниках очень хорошее на всех частотах, а на одном полном заряде (с учетом подзарядки от кейса) наушники могут проработать до 20 часов в режиме прослушивания музыки.

US $26.99 - 29.99

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