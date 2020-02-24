Мощный монокуляр

Это довольно мощный монокуляр, который продается со специальным штативом для смартфона, что позволят делать фотографии с большим увеличением, а также монокуляр можно использовать просто для наблюдения. По заявлению производителя увеличение составляет 60 крат. С примером увеличения можно ознакомиться ниже. Покупатели в отзывах отмечают, что товар собран хорошо и не имеет грязи и пыли между линз. Товар популярный и имеет более 4000 продаж.

US $12.49 - 15.25

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Wi-Fi маршрутизатор Tenda AC11

Данный роутер двухдиапазонный и работает с сетями 2,4G/5G с максимальной скоростью передачи данных в 1200 Мбит/с. А для формирования устойчивого сигнала устройство использует пять антенн. Данный роутер надежный и качественный, а в целом он продан более 1300 раз и имеет положительные отзывы.



US $18.53 - 28.29

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Аккумуляторы Xiaomi

У данного продавца можно приобрести фирменные аккумуляторы от компании Xiaomi. В наличии имеются аккумуляторы типа АА и ААА, а также можно заказать комплект с зарядным устройством. Электроемкость аккумуляторов составляет 1800 и 700 мАч соответственно с типом батареи. Аккумуляторы поставляются в удобном пластиковом кейсе.

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US $7.66 - 24.17

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IP Wi-Fi камера

Данную камеру можно легко и быстро смонтировать на стены или потолок. А также она оснащена водонепроницаемым корпусом, благодаря чему ее можно монтировать на улице. Камера передает видеосигнал по Wi-Fi сети, а также в ней имеется слот для карты памяти, на которую может производиться запись видео. При заказе можно заказать разные модификации устройства по вашему желанию, а в целом на данный товар более 8000 продаж.



US $18.09 - 27.83

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Светодиодный уличный светильник

Данный светильник можно закрепить на любую плоскую поверхность он имеет солнечную панель для подзарядки встроенного аккумулятора, а для экономии энергии в светильнике имеется датчик движения, который и включает свет при обнаружении какого либо движения. Светильники можно заказать от одного до четырех штук в одном лоте. Чем больше заказать, тем выгодней цена.

US $5.47 - 23.08

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Солнцезащитные очки

Это популярная модель солнцезащитных очков. У продавца широкий выбор цветных линз, а поставляются очки в надежной картонной коробке. Очки стоят недорого и выглядят довольно богато и современно, благодаря этому на данный товар более 10000 продаж, а покупатели хорошо отзываются об изделии в целом. US $3.30 - 3.49

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Смарт-часы

Смарт-часы уверенно забирают позиции на рынке у обычных часов. Все это благодаря современным и удобным функциям. К примеру, данная модель от компании LEMFO объединяет в себе классический корпус и много дополнительных функций. В часах есть пульсометр, шагомер, тонометр и множество дополнительных режимов и функций, подробнее с которыми можно ознакомиться на странице товара. Все данные выводятся на удобный и яркий дисплей. В целом очень популярная надежная и красивая модель.

US $44.99 - 49.08

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