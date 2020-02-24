Пускатель для автомобильного аккумулятора

Если вы проживаете в холодном климате и часто сталкиваетесь с ситуацией, когда аккумулятор садится, то в таких ситуациях вас спасет данное устройство. Это мощный внешний аккумулятор на 8000 мАч с пусковым током в 800 ампер. В комплекте с устройством имеются специальные крокодилы для быстрого подключения к автомобильному аккумулятору. Также устройство может быть использовано как обычный повербанк.



US $46.97

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Освежитель воздуха

Одним из популярных товаров для каждого автомобиля является освежитель воздуха. Данная модель выполнена просто и надежно из качественных материалов. А при заказе можно выбрать количество ароматизированных сменных блоков, а также цвет устройства в целом.



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US $2.61 - 4.91

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Автомобильные чехлы из овчины

Данные чехлы предназначены для задних сидений и изготовлены из натуральной овчины. Чехлы можно заказать в разных конфигурациях и цветах. А также у продавца имеется возможность отправить чехлы со склада в РФ. А в отзывах о товаре только положительные отзывы.



US $39.00 - 84.50

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Светодиодные накладки для фар

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Данные накладки можно заказать с разной длиной, а поставляются они комплектом из двух штук, каждая из которых комплектуется контроллером. Контролер необходим для регулирования световыми режимами, а при заказе можно выбрать какими цветами будет светить данная светодиодная накладка.

US $5.72 - 8.10 за 2 штуки

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Автомобильный видеорегистратор

Почти в каждом автомобиле необходима фиксация движения на видео. Это необходимо для того что бы обезопасить себя в спорных моментах при возможном нарушении правил дорожного движения. Данная модель имеет невысокую цену, и она снимает видео в Full HD разрешении, а в комплекте можно сразу заказать все, что необходимо для работы регистратора сразу с коробки.

US $20.97 - 46.45

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Светодиодный шнур

Данный шнур светится по всей своей длине, и он имеет небольшой диаметр, для того что бы его можно было смонтировать между элементов внутренней отделки салона. Шнур продается длиной в три метра, а при заказе можно выбрать один из четырех цветов на выбор. Довольно стильное и интересное решение для тюнинга салона автомобиля.

US $4.99

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Накладки на трубу глушителя

Это пара декоративных насадок для глушителя автомобиля их можно заказать разного диаметра, а крепятся они при помощи обычного вмонтированного хомута. Внешняя часть насадок изготовлена в виде карбона, а внутренняя часть имеет синей цвет. В целом очень красивые насадки, которые придадут красоту и стиль любому автомобилю.

US $43.17 - 82.69

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