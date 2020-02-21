Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: солнцезащитные очки, беспроводные наушники и многое другое
Беспроводные наушники
Эта модель наушников имеет прочный кейс для хранения и транспортировки, а вес наушников с кейсом составляет 73 грамма. На кейсе имеется небольшой дисплей, на котором можно увидать оставшейся заряд аккумулятора, а наушники оснащены дополнительным кронштейном для надежной фиксации на ухе.
US $22.39 - 25.19
Квадрокоптер SG106
Данный дрон продается в различных модификациях, которые отличаются видеокамерой. Камера в различных модификациях снимает с разным максимальным разрешением. Также дрон можно заказать в разной комплектации, которая отличается количеством аккумуляторов, запасных лопастей и так далее. Это отличная модель для начального уровня.
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US $32.71 - 66.06
Солнцезащитные очки
Данные солнечные очки продаются с линзами разных цветов. Также к плюсам можно отнести, то, что купить очки можно с удобным футляром. Данная модель относительно недорогая и изготовлена из качественных материалов, и она продана уже почти 4000 раз.
рекламаUS $7.10 - 8.96
Беспроводная колонка
Это компактная беспроводная колонка, которая имеет высоту в 3,8 см, а ее диаметр составляет 4,8 сантиметра. Плюсом данной колонки является водонепроницаемый корпус, а также встроенный аккумулятор, который позволяет работать колонке до 15 часов в режиме прослушивания музыки. Покупатели отмечают что, несмотря на свои размеры колонка, имеет хороший звук, а в целом она была продана почти 10000 раз.
US $13.93
Мужские часы
Часы имеет прочный металлический корпус, а также надежный тканевый ремешок. Среди дополнительных функций в данных часах имеется высотомер, компас, шагомер, термометр и многие другие. Очень красивая тематическая модель, которая полностью соответствует своему описанию.
US $41.14 - 43.88
Саундбар
Данная колонка предназначена для подключения к телевизору и понадобится в том случае, если родные динамики в телевизоре не удовлетворяют вас по звучанию или по тем, или иным причинам вышли из строя. Данная колонка имеет красивый современный внешний вид, а также пульт дистанционного управления в комплекте.
US $32.21 - 35.39
Женские самрт-часы
Данную модель часов производит популярная фирма LEMFO. Часы имеют красивый и элегантный ремешок, и их можно заказать в трех цветах. Часы изготовлены в водонепроницаемом корпусе, а также стоит отметить точность измерений пульса, количество пройденных шагов и сожженных калорий.
US $24.99 - 28.99
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